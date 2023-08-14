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    В Израиле

    "Кан": военное командование опасается комиссии по расследованию снижения боеготовности ЦАХАЛа

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    Yonatan Sindel/Flash90

    Высокопоставленные офицеры армии и служб безопасности в последние две недели выражают в беседах с политическим руководством опасения по поводу создания государственной комиссии по расследованию снижения боеготовности ЦАХАЛа.

    "Существуют серьезные опасения, что, в случае ненадлежащего функционирования ЦАХАЛа в ходе военной эскалации, будет создана государственная следственная комиссия. Главы оборонных структур хотят донести до главы правительства свои опасения по поводу готовности ЦАХАЛа", – цитирует политические источники государственная служба новостей "Кан Хадашот".

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    Утром 14 августа в эфире радиостанции "Кан Бет" бывший премьер-министр Эхуд Барак заявил, что у начальника генштаба ЦАХАЛа и руководителей других силовых структур в сложившейся ситуации нет иного выбора, кроме вынесения в публичное поле проблем боеготовности армии. По его мнению, они обязаны действовать таким образом и оказывать давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, шаги которого на политическом поле, как считает Барак, наносят ущерб безопасности государства. Барак также высказал мнение, что министр обороны Йоав Галант согласен с мнением руководителей ЦАХАЛа, "Мосада" и ШАБАКа, но в последние месяцы воздерживается от публичных резких высказываний.

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    Вечером 13 августа премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсудил с министром обороны Йоавом Галантом, главой совета национальной безопасности Цахи Анегби, начальником генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и высшим командным составом готовность Армии обороны Израиля к выполнению поставленных задач. Встреча проводилась в связи с решением некоторых резервистов прекратить участие в добровольных сборах. Пресс-служба главы правительства передала: "Нетаниягу был представлен доклад о готовности и сплоченности ЦАХАЛа и о действиях, предпринимаемых на местах. Премьер-министр поручил поддерживать боеспособность ЦАХАЛа и готовность к любым вызовам как в штатных, так и в чрезвычайных ситуациях". Также в официальном пресс-релизе говорится, что глава правительства выразил благодарность ЦАХАЛу за усилия по поддержанию профессионализма, готовности и сплоченности и поблагодарил бойцов, несущих службу в регулярных и резервных частях.

    В то же время премьер-министр осудил выдвижение каких-либо условий резервистами. В пресс-релизе пресс-службы Нетаниягу говорится так: "Премьер-министр полностью исключил выдвижение условий для несения резервистской службы". Издание Ynet объясняет обтекаемую формулировку тем, что военные и министр обороны рекомендовали главе правительства прекратить нападки на резервистов и избегать термина "уклонисты".

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    "Участники совещания сошлись в едином мнении, что политические разногласия следует оставить за пределами ЦАХАЛа", – говорится в официальном сообщении. При этом пресс-служба отмечает, что в последние недели подобные обсуждения проводились несколько раз.

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    13-й канал сообщил, что беседа между Биньямином Нетаниягу и командующим ВВС Томером Баром проходила на повышенных тонах. В канцелярии Нетаниягу это отрицают.

    Лидер оппозиционной партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц в своем "твиттере" написал, обратившись к главе правительства: "Нетаниягу, то, что вредит готовности армии и фактору сдерживания, это не разговоры. Они - лишь результат юридического переворота, который вы и ваши друзья-экстремисты хотите устроить, нападений членов вашей коалиции на солдат и командиров, натравливание и раскол, и ваше нежелание остановиться и прислушаться к огромной части общества, которая пытается достучаться до вас уже семь месяцев".

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    В воскресенье, 13 августа, на сайте "Мако" была опубликована статья Нира Двори, в которой утверждалось, в этом месяце начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци А-Леви, глава внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа и глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар планируют выступить с публичными заявлениями по поводу негативного влияния отказничества на готовность армии к противостоянию угрозам. В публикации было сказано, что руководители силовых ведомств координируют действия между собой, и каждый пытается остановить кризис в зоне своей ответственности. В публикации "Мако" было сказано, что такое публичное выступление руководителей силовых ведомств было бы неожиданным для премьер-министра Биньямина Нетаниягу. При этом утверждалось, что руководители силовых ведомств решились пойти на такой шаг после того, как Нетаниягу отказался созвать кабинет министров и предоставить им информацию о возникших угрозах для безопасности страны в связи с проблемами по боеготовности ЦАХАЛа.

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    В ЦАХАЛе, "Мосаде" и ШАБАКе выступили с опровержениями. Представитель ЦАХАЛа заявил: "Объявление о согласовании публичного шага между руководителями силовых структур лишено всякого основания. Начальник генштаба работает, исполняя свои обязанности и в соответствии данными полномочиями на политическом уровне". Была опубликована реакция главы "Мосада": "Информация о координации действий силовых структур касательно нанесения ущерба дееспособности армии не соответствует действительности и не отражает позицию главы "Мосада", которую он высказывает на форумах по безопасности и политическому руководству, а не в СМИ". Реакция ШАБАКа: "Публикация о согласованном публичном выступлении руководителей силовых структур не соответствует действительности. Глава ШАБАКа представляет свою позицию и рекомендации только на закрытых обсуждениях по вопросам безопасности и на политическом уровне".

    13 августа стало также известно, что группа депутатов, входящих в состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне обратилась к главе комиссии Юлию Эдельштейну с письмом, в котором содержится требование провести внеочередное заседание комиссии. В письме, инициированном депутатом Кнессета Шарон Нир (НДИ), идет речь о необходимости получении подробной информации об ущербе, который был причинен ЦАХАЛу в результате отказа резервистов продолжать являться на сборы.

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    Вскоре после этого премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил на встречу начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви. 

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Августа 2023
    Нетаниягу обсудил с министром обороны и командованием ЦАХАЛа готовность армии
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Августа 2023
    Нетаниягу пригласил начальника генштаба на встречу, которая ранее была отменена
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Августа 2023
    "Мако": руководство ЦАХАЛа, "Мосада" и ШАБАКа планирует политическое заявление. В силовых структурах это опровергли
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