ЦАХАЛ подтвердил: два боевика "Хизбаллы" уничтожены в районе Марджаюна
время публикации: 14 августа 2024 г., 23:24 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 23:26
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию, появившуюся ранее в ливанских источниках о ликвидации двух боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана.
Боевики были уничтожены ударом с беспилотника в районе Марджаюна по "наводке" бойцов 91-й дивизии.
Кроме того, в районе Айта аш-Шааб ударом с воздуха уничтожено строение, использовавшееся "Хизбаллой" в военных целях.