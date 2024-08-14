ЦАХАЛ подтвердил: два боевика "Хизбаллы" уничтожены в районе Марджаюна

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию, появившуюся ранее в ливанских источниках о ликвидации двух боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана.

Боевики были уничтожены ударом с беспилотника в районе Марджаюна по "наводке" бойцов 91-й дивизии.

Кроме того, в районе Айта аш-Шааб ударом с воздуха уничтожено строение, использовавшееся "Хизбаллой" в военных целях.