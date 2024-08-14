ЦАХАЛ: в районе Айта аш-Шааб был атакован объект "Хизбаллы". Видео
время публикации: 14 августа 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 12:29
ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по военному объекту "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана.
Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает ракетную атаку в 10:54 в районе Манары (Верхняя Галилея): из Ливана было выпущено несколько ракет. Они упали на открытой местности, жертв нет.
Незадолго до того, в 10:52 была тревога на западе Верхней Галилеи. Эта тревога была ложной, заявляет ЦАХАЛ.
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