ЦАХАЛ: в районе Айта аш-Шааб был атакован объект "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по военному объекту "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана.

Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает ракетную атаку в 10:54 в районе Манары (Верхняя Галилея): из Ливана было выпущено несколько ракет. Они упали на открытой местности, жертв нет.

Незадолго до того, в 10:52 была тревога на западе Верхней Галилеи. Эта тревога была ложной, заявляет ЦАХАЛ.