x
14 августа 2024
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2024
|
14 августа 2024
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в районе Айта аш-Шааб был атакован объект "Хизбаллы". Видео

время публикации: 14 августа 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 12:29
ЦАХАЛ: в районе Айта аш-Шааб был атакован объект "Хизбаллы". Видео
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по военному объекту "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана.

Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает ракетную атаку в 10:54 в районе Манары (Верхняя Галилея): из Ливана было выпущено несколько ракет. Они упали на открытой местности, жертв нет.

Незадолго до того, в 10:52 была тревога на западе Верхней Галилеи. Эта тревога была ложной, заявляет ЦАХАЛ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2024

313-й день войны в Израиле. Хронология событий