ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии задержаны пять подозреваемых, конфискованы деньги и оружие

Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) минувшей ночью задержали в Иудее и Самарии пять подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Тубасе, Тамуне, Хабле и других населенных пунктах.

Конфисковано огнестрельное оружие и примерно 120 тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.

ЦАХАЛ заявляет, что в ходе проведенных операций потерь нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4500 подозреваемых в терроре, более 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.