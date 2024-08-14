ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии задержаны пять подозреваемых, конфискованы деньги и оружие
время публикации: 14 августа 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 14:24
Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) минувшей ночью задержали в Иудее и Самарии пять подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Операции проводились в Тубасе, Тамуне, Хабле и других населенных пунктах.
Конфисковано огнестрельное оружие и примерно 120 тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.
ЦАХАЛ заявляет, что в ходе проведенных операций потерь нет.
С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4500 подозреваемых в терроре, более 1850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.
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