Возле Писгат-Зеэва нейтрализован метатель "коктейлей Молотова"
время публикации: 14 августа 2024 г., 00:22 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 00:22
Недалеко от Писгат-Зеэва несколько жителей палестинских территорий бросали через забор безопасности бутылки с зажигательной смесью. Один из них был смертельно ранен выстрелом снайпера, его сообщники скрылись.
Пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что раненый, 16-летний житель палестинской деревни Аната был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Пограничная полиция продолжает розыск остальных метателей "коктейлей Молотова".
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