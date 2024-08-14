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Израиль

Возле Писгат-Зеэва нейтрализован метатель "коктейлей Молотова"

время публикации: 14 августа 2024 г., 00:22 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 00:22
Возле Писгат-Зеэва нейтрализован метатель "коктейлей Молотова"
Yossi Zamir / Flash90

Недалеко от Писгат-Зеэва несколько жителей палестинских территорий бросали через забор безопасности бутылки с зажигательной смесью. Один из них был смертельно ранен выстрелом снайпера, его сообщники скрылись.

Пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что раненый, 16-летний житель палестинской деревни Аната был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Пограничная полиция продолжает розыск остальных метателей "коктейлей Молотова".

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