Возле Писгат-Зеэва нейтрализован метатель "коктейлей Молотова"

Недалеко от Писгат-Зеэва несколько жителей палестинских территорий бросали через забор безопасности бутылки с зажигательной смесью. Один из них был смертельно ранен выстрелом снайпера, его сообщники скрылись.

Пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что раненый, 16-летний житель палестинской деревни Аната был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Пограничная полиция продолжает розыск остальных метателей "коктейлей Молотова".