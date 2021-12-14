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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 17:36

Госконтролер и омбудсмен Энгельман опубликовал отчет о жалобах населения в период третьей и четвертой волны коронавируса

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Госконтролер и омбудсмен Энгельман

Государственный контролер и омбудсмен Матнияьягу Энгельман опубликовал 14 декабря отчет об обращениях граждан, поступивших в Управление по приему жалоб населения в период третьей и четвертой волны коронавируса. Данный отчет подводит итоги поступивших жалоб, связанных с кризисом коронавируса, в период с 1 декабря 2020 года по 15 октября 2021 года, и дополняет предыдущий отчет омбудсмена о периоде первой и второй волны коронавируса.

В рассматриваемый период Управлением было получено 16191 жалоб, из которых 1687 касались коронавируса. Это примерно на 36% меньше количества обращений в период первой и второй волны, в тот период было получено 2637 жалоб на эту тему. Сравнение данных в этом отчете с данными двух предыдущих отчетов, касающихся коронавируса, отражает переход от кризисной чрезвычайной ситуации к "рутине в условиях коронавирусного кризиса". Это выражается в обращениях, которые связаны не только с требованиями о социальном обеспечении - материальной помощи и получении пенсий и пособий, но также с порядком жизни в период коронавируса – выездом за границу, посещением мероприятий, "зеленым стандартом" и тд.


Наибольшее количество жалоб в период третьей и четвертой волны поступило в адрес:
- Института национального страхования ("Битуах леуми") - 484 жалобы (1779 в период первой и второй волны);
- Минздрава - 246 жалоб (140 в период первой и второй волны);
- МВД - 149 жалоб (в период первой и второй волны жалоб не поступало);
- Налоговой службы - 89 жалоб (135);
- Минтранса - 90 жалоб (48);
Службы занятости - 22 жалобы (54).

  Процент жалоб, признанных обоснованными:
- 66,4% жалоб на Институт национального страхования,
- 60,9% на министерство здравоохранения,
- 57,9% на Управление регистрации населения и миграции.  

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