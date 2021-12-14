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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2021 г., 01:42

Умерла маленькая девочка, потерявшая сознание в детском саду неделю назад

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Умерла маленькая девочка, потерявшая сознание в детском саду неделю назад

В ночь на вторник, 14 декабря, из больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщили, что была констатирована смерть двухлетней девочки, которая была госпитализирована неделю назад в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, 7 декабря в детский сад в Кирьят-Гате была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" после того, как девочка примерно двух лет потеряла сознание. Парамедики МАДА реанимировали девочку, у которой не было пульса. Пострадавшая была доставлена в больницу "Барзилай". Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Судя по сообщению МАДА, девочка задохнулась из-за капюшона куртки худи, в которую она была одета.


Полиция задержала воспитательницу, женщину примерно 30 лет, по подозрению в халатности. Теперь эта женщина может быть обвинена в непреднамеренном убийстве.

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В детском саду в Кирьят-Гате реанимировали маленькую девочку, задержана воспитательница
 

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