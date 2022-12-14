У Нетаниягу осталась неделя на коалиционные переговоры, которые далеки от завершения

Кнессет возобновил обсуждение законопроектов, которые хотят провести "Ликуд" и его будущие коалиционные партнеры еще до приведения правительства к присяге. Минувшей ночью эти законы были приняты в предварительном чтении.

Утром 14 декабря Кнессет проголосовал за создание двух специальных комиссий, которые будут готовить законы к утверждению в первом, втором и третьем чтениях.

В "Ликуде" надеются, что за неделю, оставшуюся до окончания мандата Биньямина Нетаниягу на формирования коалиции, будут приняты все четыре закона в трех чтениях. В значительной степени этому может способствовать тот факт, что накануне временным спикером Кнессета был избран представитель "Ликуда" Ярив Левин.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Главными для "Ликуда" и Нетаниягу являются "закон Дери", который должен позволить главе ШАС стать министром, несмотря на признание его виновным в уголовных преступлениях, а также "закон Бен-Гвира", регулирующий дополнительные полномочия, которые требует для себя будущий министр национальной безопасности.

Утверждение двух дополнительных законов возможно будет отложено и состоится только после приведения правительства к присяге.

Речь идет о законопроекте, согласно которому лишь треть депутатов действующей фракции смогут отколоться и создать новую фракцию. В Кнессете 24-го созыва был принят закон, согласно которому достаточно четырех депутатов, чтобы отколоться без санкций. Нетаниягу не хочет рисковать тем, что в "Ликуде" найдется четверо перебежчиков, и поэтому заинтересован вернуть ситуацию к той, что была ранее, в соответствии с которой может отколоться только треть депутатов.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Четвертый законопроект касается новой должности – министра в министерстве обороны. Этот министр будет контролировать работу гражданской администрации в Иудее и Самарии и ведомства координатора действий правительства на территориях. Предполагается, что таким министром станет представитель партии "Ционут Датит".

Одновременно с утверждением законов продолжаются коалиционные переговоры. На переговорах "Ликуда" с "Яадут а-Тора" достигнут прогресс. Как сообщают источники в ультраортодоксальной партии, "Ликуд" согласился на принятие Основного закона о ценности изучения Торы. "Яадут а-Тора" со своей стороны, согласилась не накладывать вето на закон о призыве. Принятие Основного закона о ценности изучения Торы заметно осложнит БАГАЦу отмену закона о призыве в той форме, в которой он будет утвержден.

На переговорах с "Оцма Иегудит" разногласия сохраняются. Камнем преткновения является требование Итамара Бен-Гвира получить должность заместителя главы межминистерской комиссии по законодательству. Эта должность наделяет того, кто ее занимает, правом вето на решения, которые принимает комиссия. В "Ликуде" категорически возражают. В "Оцма Иегудит" заявляют, что правительство не будет создано без удовлетворения этого требования. "Мы пришли в правительство не за должностями и креслами. Мы пришли для того, чтобы реализовывать наши взгляды и нашу идеологию", – сказал Итамар Бен-Гвир.

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

Далеко не все в "Ликуде" довольны тем, как идут коалиционные переговоры. Депутат Давид Битан заявил в интервью "Кан Бет", что демонстративное недоверие коалиционных партнеров к обещаниям "Ликуда" и требования закрепить эти обещания законодательным путем свидетельствуют о нездоровой атмосфере, в которой создается правительство. "Это не предвещает хорошего будущего этому правительству", – предупредил Битан.

Напомним, что срок действия мандата, полученного Нетаниягу от президента Ицхака Герцога, истекает 21 декабря. Глава "Ликуда" может попросить еще четыре дня для завершения переговоров. В "Ликуде" говорят о том, что правительство, скорее всего, будет приведено к присяге 27 или 28 декабря.