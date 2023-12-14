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    В Израиле

    Официальное сообщение: в Дании предотвращен теракт ХАМАСа

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    Официальное сообщение: в Дании предотвращен теракт ХАМАСа
    AP Photo/Michael Probst

    В четверг, 14 декабря, канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала сообщение израильских спецслужб о том, что, благодаря совместному расследованию, в Дании были задержаны семь террористов, действовавших по заданию ХАМАСа и планировавших нападение, жертвами которого могли стать невинные граждане.

    В сообщении отмечается, что в последние годы, особенно после нападения 7 октября, ХАМАС стремится расширить свои оперативные возможности по всему миру и в Европе в частности.

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    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датская полиция по наводке "Мосада" арестовала троих активистов ХАМАСа, готовивших теракт против еврейских и израильских объектов в королевстве. По ее словам, четвертый террорист, входивший в эту группу, был арестован в Нидерландах. Где были задержаны еще трое, пока неясно.

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    Сайт датского телеканала TV2 пишет, что рано утром 14 декабря в городе Орхус был задержан подозреваемый. В операции участвовали около 20 полицейских. Но нет официального подтверждения, что это задержание связано с сообщением по поводу предотвращения теракта.

    Датский сайт DR сообщает, что в Роттердаме (Нидерланды) "по делу о датском терроризме" был арестован некий 57-летний мужчина. Причем арест был осуществлен по запросу полиции Германии. Представитель полиции Нидерландов подтвердил, что речь идет о расследовании, которое ведут немецкая и датская полиция.

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    Датская полиция не раскрыла, кто или что было целью террористических планов, но на пресс-конференции выяснилось, что полиция уделяет особое внимание еврейским учреждениям, пишет DR.

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    Отметим, что после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года в Дании, как и во многих других странах Запада, была усилена охрана синагог и других еврейских и израильских объектов.

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