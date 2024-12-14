x
14 декабря 2024
|
последняя новость: 05:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2024
|
14 декабря 2024
|
последняя новость: 05:43
14 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе группу террористов, находившихся в здании школы

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 14 декабря 2024 г., 03:30 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 06:07
ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе группу террористов, находившихся в здании школы
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 14 декабря израильские ВВС атаковали в городе Газа группу террористов, находившихся в здании школы для мальчиков "Яфа".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы планировали атаки против Израиля.

Особо подчеркивается, что было сделано все возможное для уменьшения ущерба среди населения Газы, непричастного к террору.

Источники в Газе сообщают о "нескольких раненых" в результате этого авиаудара. Судя по сообщениям палестинских источников, ракеты по школе были выпущены израильским вертолетом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook