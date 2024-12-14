ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе группу террористов, находившихся в здании школы

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 14 декабря израильские ВВС атаковали в городе Газа группу террористов, находившихся в здании школы для мальчиков "Яфа".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы планировали атаки против Израиля.

Особо подчеркивается, что было сделано все возможное для уменьшения ущерба среди населения Газы, непричастного к террору.

Источники в Газе сообщают о "нескольких раненых" в результате этого авиаудара. Судя по сообщениям палестинских источников, ракеты по школе были выпущены израильским вертолетом.