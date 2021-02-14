Новые шаги по смягчению карантина: Израиль сможет ежедневно принимать до 2000 авиапассажиров

На фоне снижения статистики заражения министерский кабинет по коронавирусу утвердил новые шаги по смягчению режима карантина.

Министры достигли принципиального соглашения, согласно которому в четыре раза будет увеличено количество въезжающих в Израиль через главные воздушные ворота страны. Аэропорт сможет принимать до 2000 пассажиров в день. В рамках подготовки к этому шагу министерству безопасности должно будет подготовить достаточное количество гостиничных номеров для прохождения в них карантина въезжающими в страну, а министерство здравоохранения - должно подготовиться к увеличению количества обращений в комиссию по исключениям.

Израиль будет частично открыт для иностранных авиакомпаний. Компании будут выбраны по результатам тендера. Как сообщается в СМИ, на этот шаг Израиль был вынужден пойти под давлением американских авиакомпаний, которые организовывают "вывозные" рейсы для граждан Северной Америки.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ближайшее время будут разработаны и опубликованы другие детали этого плана. Скорее всего, обладатели "зеленых паспортов" и переболевшие будут освобождены от прохождения карантина в гостиницах после возвращения в Израиль.

Кроме того, согласно "Кан Бет", на заседании обсуждалась возможность применения уголовных санкций к пассажирам, отказывающимся от прохождения карантина в гостиницах. Отдано распоряжение о подготовке юридической базы, позволяющей ужесточить контроль в аэропорту.

Министерства здравоохранения и юстиции в рамках кампании по вакцинации населения подготовят поправки в законодательство, которые позволят передавать данные о непривившихся гражданах МВД и местным органам власти, а также механизм защиты от несанкционированного доступа к этой информации.