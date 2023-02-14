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    В Израиле

    Юридическая реформа: в коалиции продвигают законопроекты и готовятся к компромиссу

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    Юридическая реформа: в коалиции продвигают законопроекты и готовятся к компромиссу
    Yonatan Sindel/Flash90

    Коалиция отклонила требование оппозиционных партий заморозить процесс утверждения законов, формирующих юридическую реформу, в качестве условия начала переговоров по компромиссу, предложенному президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

    14 февраля комиссия Кнессета по законодательству приступает к обсуждению еще одного законопроекта. На сей раз речь пойдет о законе о преодолении вето БАГАЦа (פסקת התגברות). Согласно тексту предложения, которое вынесено на рассмотрение комиссии, для отмены закона, принятого Кнессетом, будет необходимо единогласное мнение полной судейской коллегии Верховного суда. В свою очередь, Кнессет сможет вторично переголосовать закон большинством в 61 голос. В оппозиции называют эту часть реформы одной из наиболее проблематичных, так как в ее нынешнем виде она, по сути, лишает суд возможности контролировать конституционность принимаемых законов.

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    СМИ сообщают о разногласиях внутри "Ликуда" по поводу компромиссной инициативы президента государства. Как пишет "Гаарец",  после того, как Герцог озвучил свое предложение, состоялась многочасовая встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина. В ходе встречи обсуждалось компромиссное предложение президента. В "Ликуде" утверждают, что готовность Нетаниягу к компромиссу гораздо выше, чем у Левина. Источники в правящей партии критикуют позицию Левина, называя ее "упрямой" и "негибкой".

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    В то же время, газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что в коалиции формируют параметры компромисса, которые позволят вести переговоры о предложении президента. Как пишет издание, в коалиции готовы отказаться от требования об отмене принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות), однако настаивают на том, чтобы Кнессет имел возможность вторично утвердить 61 голосом законопроект, отмененный БАГАЦем, а также требуют сохранить большинство за коалицией в комиссии по выбору судей. 

    В оппозиции, в свою очередь, отказываются вести какие-либо официальные переговоры до того, как коалиция официально объявит о замораживании всего процесса утверждения законов по реформе. 

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    Напомним, что вечером 13 февраля министр юстиции Ярив Левин и глава парламентской комиссии по законодательству Симха Ротман предложили Яиру Лапиду и Бени Ганцу  встретиться у президента для того, чтобы начать переговоры. В совместном заявлении Левина и Ротмана подчеркивается, что они предлагают начать переговоры без каких-либо предварительных условий.

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    Это означает, что одно из условий для начала переговоров между сторонниками и противниками юридической реформы, которое было предложено президентом Ицхаком Герцогом, выполнено не будет: на время переговоров не будет приостановлен процесс продвижения реформы.

    Отметим, что сразу после выступления президента, министр юстиции Ярив Левин заявил, что он заинтересован в переговорах с оппозицией, и переговоры следует начать немедленно. Но при этом подчеркнул, что они не должны отразиться на графике проведения реформы.

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    Яир Лапид в своем "твиттере" так прокомментировал приглашение к переговорам: "Если бы министр Левин и депутат Кнессета Ротман были бы настроены серьезно, они бы согласились приостановить законодательный процесс до конца переговоров, и, возможно, даже потрудились проинформировать меня и президента заранее о своем предложении, вместо того, чтобы мы его услышали из СМИ".

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