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    В Израиле

    Уничтожен командир "Нухбы", отвечавший за захват заложников на фестивале "Нова"

    время публикации: | последнее обновление:
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    На месте проведения фестиваля
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Уничтожен полевой командир спецназа ХАМАСА "Нухба", ответствечавший за захват заложников на музыкальном фестивале "Нова". Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказал корреспондент Итай Блюменталь.

    Эта операция стала возможной благодаря данным разведки, полученным в последние недели. В том числе, из допросов боевиков "Нухбы", захваченных в плен в секторе Газы, которые проводили следователи ШАБАКа, а также благодаря данным, полученным 504-м подразделением военной разведки (АМАН), удалось установить личность командира, отвечавшего за действия боевиков в зоне проведения музыкального фестиваля.

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    В среду, 14 февраля, израильская разведка получила информацию о том, что разыскиваемый командир "Нухбы" на своем автомобиле следует через город Газу, по машине был нанесен удар с воздуха силами ВВС ЦАХАЛа. Боевик был уничтожен.

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