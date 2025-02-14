Нетаниягу между Трампом и улицей Каплан. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Главной действующей фигурой израильской политики на уходящей неделе был президент США Дональд Трамп. В целом нет ничего из ряда вон выходящего в этой ситуации: у президента США всегда есть колоссальное влияние на решения правительства Израиля. "Что делало правительство, когда США категорически возражали против каких-то военных или дипломатических шагов?" – спросил однажды Дова Вайсгласа, бывшего главу канцелярии Ариэля Шарона. "Ответ очень простой – чаще всего не делали", – ответил Вайсглас.

Картина, представленная Вайсгласом, верна лишь отчасти. В последние годы, а особенно в последние месяцы, Израиль все чаще предпринимал шаги, против которых возражали в Вашингтоне, стараясь при этом, по возможности, не заходить слишком далеко. Достаточно вспомнить долгие переговоры по поводу возможной операции в Рафиахе. Еще один пример – ликвидация Хасана Насраллы. До сих пор достоверно неизвестно, были ли поставлены в Вашингтоне в известность по поводу намерения Израиля провести эту операцию.

Однако на этой неделе стороны как будто поменялись местами. Заявление лидеров ХАМАСа о том, что освобождение заложников приостановлено, подтолкнуло президента Трампа сделать заявление, последствия которого он сам вряд ли полностью осознавал. "Если все заложники в Газы не будут возвращены до полудня в субботу, я посоветую отменить прекращение огня... Пусть разверзнется ад". Это заявление было сделано Трампом в ночь на 11 февраля по израильскому времени. С того момента и по сию минуту премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается решить ребус: как использовать свободу действий, предоставленную ему американским президентом, таким образом, чтобы не привести к краху сделки, не растерять коалиционных партнеров и не выглядеть "фраером" перед ХАМАСом.

Сделка с ХАМАСом и отношения с США – не единственные вопросы и вызовы, стоящие перед Нетаниягу и нынешней коалицией.

Правительство отложило на два месяца решение о создании комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, однако давление не ослабевает.

Судья Ицхак Амит назначен на пост главы Верховного суда, однако противостояние в юридической системе продолжается.

Закон о призыве не принят и приближается момент, когда всем участникам политического процесса придется принимать решение – бюджет или призыв.

Сделка с ХАМАСом: Трамп против улицы Каплан

На этой неделе президент США Дональд Трамп обошел справа Биньямина Нетаниягу. Заявление главы Белого дома о том, что ХАМАС должен освободить заложников до полудня субботы, если не хочет, чтобы над Газой раскрылись врата ада, прозвучало раскатом грома. Если у кого-то были сомнения в том, что имел в виду американский президент, он добавил, что нет смысла тратить время на освобождение заложников группами по несколько человек. Программа минимум, следовавшая из этого заявления Трампа, – до полудня субботы должны быть освобождены все, кто должны вернуться в Израиль в рамках первого этапа сделки. Программа максимум – до полудня субботы должны быть освобождены все заложники, находящиеся в руках ХАМАСа.

Заявление Трампа поставило в непростую ситуацию ХАМАС, однако в не менее непростой ситуации оказался и Биньямин Нетаниягу.

Рискну предположить, что если бы все зависело только и исключительно от Нетаниягу, он воспользовался бы предоставившейся возможностью для того, чтобы действительно разгромить ХАМАС в Газе. Но такой шаг непременно поставил бы под угрозу жизни заложников, остающихся в секторе, а на это у премьер-министра мандата нет.

Одним из вопросов, которые будут изучаться после этой войны, должен стать вопрос о том, как формировалось общественное мнение по вопросу о сделке с ХАМАСом. Сейчас, однако, время для этого обсуждения еще не наступило, и очевидно одно: поддержка возвращения к интенсивным военным действиям будет получена только в том случае, если ХАМАС совершит очевидную ошибку, которую нельзя будет интерпретировать двояко. В остальных случаях возобновление военных действий приведет к яростным акциям протеста, обвинительным публикациям в СМИ и тому подобному.

Одной из причин, по которым Нетаниягу воздерживался от превентивного удара по Газе до 7 октября 2023 года, было именно это отсутствие общественной легитимности. Можно долго говорить и спорить о том, должен ли лидер вести за собой общество, и в какой степени он может действовать вопреки широкому консенсусу. Однако Нетаниягу до сих пор никогда за флажки не выходил, во всяком случае в том, что касается войны и военных операций.

Заседание военно-политического кабинета, состоявшееся через несколько часов после драматического заявления Трампа, изначально планировалось как начало обсуждения второго этапа переговоров. Заявление ХАМАСа и реакция Трампа спутали карты, и заседание было перенесено с вечера на утро. Злые языки поспешили обвинить премьер-министра в том, что он инициировал перенос заседания кабинета, чтобы получить повод отменить день свидетельских показаний в окружном суде. Кабинет заседал более четырех часов, и заявление, которое было опубликовано после завершения заседания, не прояснило картины. Израиль требовал освобождения заложников до полудня субботы. Еще трижды публиковались различные анонимные добавки и комментарии, сильно картины не прояснившие. После длительных попыток получить разъяснение по поводу того, что требует и к чему стремиться Израиль, из окружения премьер-министра сообщили, что речь идет о девяти заложниках, которые живы и должны быть освобождены в рамках первого этапа нынешней сделки.

В этом сообщении были важны два момента: неофициальное признание того факта, что число погибших израильтян, которые должны быть возвращены на первом этапе, составляет восемь человек (на данный момент ожидается освобождение 17 израильтян, живых и мертвых до завершения первого этапа). Второе и не менее важное – Израиль интерпретировал слова Трампа по одному из самых "скромных" вариантов. В ответ ХАМАС заявил, что намерен освободить трех израильтян. Нетаниягу вновь оказался перед дилеммой: с одной стороны, он может отказаться получать трех, так как требовал девять. С другой стороны, по причинам, описанным выше, он не готов ломать копья. Все прояснится 15 февраля, в субботу.

Коалиция и оппозиция: адаптация к эпохе Трампа

Заявления главы американской администрации ожидаемо привели к лихорадке в коалиции. Однако лихорадка прекратилась так же быстро, как и началась. Одной из главных характеристик любого политика является способность приспосабливаться к быстро меняющейся ситуации. В "Ционут Датит" не успели порадоваться тому, что президент США взял на вооружение риторику Бецалеля Смотрича, как стало ясно, что Биньямин Нетаниягу не собирается переводить риторику на язык военных действий. Депутат Кнессета Охад Таль в интервью "Кан РЭКА" заявил, что его партия "разочарована" такими действиями премьер-министра. Но это разочарование не ведет ни к каким политическим шагам, тем более к выходу партии из коалиции. Смотрич продолжает выжидать. До тех пор, пока не начались переговоры по второму этапу сделки, а тем более не начался процесс его реализации, в "Ционут Датит" могут позволить себе откладывать принятие решений.

То же самое касается Итамара Бен-Гвира, который находится с другой стороны двери в коалицию и не торопится возвращаться. На этой неделе премьер-министр опубликовал прямой призыв к главе "Оцма Иегудит" вернуться в коалицию. Бен-Гвир поспешил объявить, что при всем уважении к заявлениям Трампа, определяющими будут действия. Пока действий, о которых говорит Бен-Гвир – начала реализации плана Трампа по расселению жителей Газы, отстранения ХАМАСа от власти в Газе оккупации сектора – нет и в помине.

Ультраортодоксальные партии и вовсе заняты другими проблемами. В ближайшее время истекает срок действия отсрочки, предоставленной БАГАЦем для утверждения закона о призыве. После того, как в конце февраля истечет время отсрочки, вступят в силу экономические санкции против уклонистов. В частности, будут отменены субсидии на детские сады. Это занимает ШАС и "Яадут а-Тора" гораздо больше, чем шестая фаза первого этапа сделки с ХАМАСом.

Обсуждение законопроекта о призыве продолжается, и напоминает бег на месте. Время этой пробежки истекает и ограничено оно необходимостью утвердить государственный бюджет до конца марта. Как поведут себя ультраортодоксальные партии в этой ситуации, непредсказуемо.

В оппозиции еще менее, чем в коалиции понимают, как реагировать на заявления Трампа. Расчеты на то, что между премьер-министром Израиля и президентом США возникнут разногласия, и это откроет поле для критики, не оправдались. Более того, американский президент развязал руки правительству в том, что касается активных действий в Газе. Оппозиции остается лишь следовать своей линии требования освободить заложников и создать государственную следственную комиссию.

Страсти по комиссии и новый глава Верховного суда

13 февраля был приведен к присяге новый глава Верховного суда Ицхак Амит. Как и следовало ожидать, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр юстиции Ярив Левин и спикер Кнессета Амир Охана не присутствовали на мероприятии. В ходе церемонии президент государства Ицхак Герцог призвал судебную систему "протянуть руку сотрудничеству с другими звеньями власти". Очевидно, что речь идет о законодательной и исполнительной власти, иными словами о политической системе. Ицхак Амит заявил, что готов к сотрудничеству "при сохранении независимости судебной системы". Вряд ли призыв подобного рода найдет понимание в правительстве.

Приведение к присяге Амита выводит на новый уровень дискуссию о создании комиссии по расследованию 7 октября. Сразу после возвращения Нетаниягу из США состоялось навязанное БАГАЦем заседание правительства, где обсуждался вопрос о создании комиссии. Обсуждение превратилось в еще одну громогласную перепалку между министрами и юридическим советником правительства. На данный момент нет никакого намека на компромисс между сторонниками создания государственной следственной комиссии и теми, кто возражают против создания такого форума. Правительство отложило дальнейшее обсуждение на три месяца. Можно предположить, что в ближайшее время будет подана апелляция в БАГАЦ. Решение будет принимать тот самый Ицхак Амит, назначения которого всеми силами пыталось не допустить правительство. Он же будет назначать главу комиссии и определять ее мандат. Комиссия, созданная таким образом, не будет обладать доверием абсолютного большинства общества. Ровно в той же степени, таким доверием не будет обладать и комиссия, созданная политиками. Либо будет найден компромисс, либо создание комиссии будет отложено на эпоху после выборов в Кнессет 26-го созыва.