Возле Дженина террористы обстреляли военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты открыли ответный огонь

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на субботу, 14 января, на территории региональной бригады "Менаше", возле деревни Джаба (пригород Дженина), группа израильских военнослужащих была обстреляна террористами из проезжавшей машины.

Силы ЦАХАЛа открыли ответный огонь; "были зафиксированы попадания". В результате осмотра автомобиля, из которого велась стрельба, была найдена винтовка М-16. Пострадавших среди военнослужащих ЦАХАЛа нет.

Палестинский минздрав также сообщил об инциденте возле деревни Джаба. По его данным, в столкновении с силами ЦАХАЛа убиты двое арабов, находившихся в автомобиле, это – 24-летний Изаддин Басам Хамара и 23-летний Амджад Аднан Халилия.

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Позднее в палестинских СМИ, в частности, в "Палестинском информационном центре", появилась информация о том, что убитые являлись боевиками "Бригад Аль-Кудс", военного крыла "Исламского джихада".

ПИЦ также сообщает, что в Дженине "в знак уважения к двум шахидам" объявлена всеобщая забастовка на один день.