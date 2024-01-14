ЦАХАЛ в районе Ар Дов ликвидировал четырех террористов
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В ночь на воскресенье, 14 января, ЦАХАЛ в районе Ар Дов ликвидировал четырех террористов, пробравшихся на израильскую территорию из Ливана.
Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что террористы были обнаружены после того, как они пересекли границу, и уничтожены в ходе перестрелки. Затем район, из которого пришли террористы был обстрелян из артиллерии и минометов.
Ранее ливанские источники сообщали, что ночью артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в районе Кфар Шубы, в южном Ливане (в восточной части границы с Израилем).
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Января 2024
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Источники: артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в южном Ливане
Источники: артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в южном Ливане
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