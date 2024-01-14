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    В Израиле

    ЦАХАЛ в районе Ар Дов ликвидировал четырех террористов

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    ЦАХАЛ в районе Ар Дов ликвидировал четырех террористов
    Ayal Margolin/Flash90

    В ночь на воскресенье, 14 января, ЦАХАЛ в районе Ар Дов ликвидировал четырех террористов, пробравшихся на израильскую территорию из Ливана.

    Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что террористы были обнаружены после того, как они пересекли границу, и уничтожены в ходе перестрелки. Затем район, из которого пришли террористы был обстрелян из артиллерии и минометов.

    Ранее ливанские источники сообщали, что ночью артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в районе Кфар Шубы, в южном Ливане (в восточной части границы с Израилем).

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    Источники: артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в южном Ливане
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