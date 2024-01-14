В ночь на воскресенье, 14 января, ЦАХАЛ в районе Ар Дов ликвидировал четырех террористов, пробравшихся на израильскую территорию из Ливана.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что террористы были обнаружены после того, как они пересекли границу, и уничтожены в ходе перестрелки. Затем район, из которого пришли террористы был обстрелян из артиллерии и минометов.

Ранее ливанские источники сообщали, что ночью артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в районе Кфар Шубы, в южном Ливане (в восточной части границы с Израилем).