ЦАХАЛ публикует уточненные данные: в результате обстрела поселка Юваль есть погибший, ранена женщина

Израильтянин в возрасте около 40 лет погиб в результате взрыва противотанковой ракеты в поселке Юваль в Галилее, женщина в возрасте около 70 лет получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу на спасательном вертолете, еще одному человеку в возрасте 74 лет потребовалась медицинская помощь для выхода из тяжелого нервного шока.

Уточненные данные о пострадавших были опубликованы ЦАХАЛом. В соответствии с этой информацией, противотанковая ракета попала в дом. Израильские вооруженные силы ответили огнем по источнику обстрела.