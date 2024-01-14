ЦАХАЛ публикует уточненные данные: в результате обстрела поселка Юваль есть погибший, ранена женщина
время публикации: | последнее обновление:
Израильтянин в возрасте около 40 лет погиб в результате взрыва противотанковой ракеты в поселке Юваль в Галилее, женщина в возрасте около 70 лет получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу на спасательном вертолете, еще одному человеку в возрасте 74 лет потребовалась медицинская помощь для выхода из тяжелого нервного шока.
Уточненные данные о пострадавших были опубликованы ЦАХАЛом. В соответствии с этой информацией, противотанковая ракета попала в дом. Израильские вооруженные силы ответили огнем по источнику обстрела.
adv_12 rimma_dw_d
adv_13 rimma_dw_m
adv_14 article_video
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Января 2024
ЦАХАЛ атаковал террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
ЦАХАЛ атаковал террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Января 2024
В результате обстрела из Ливана тяжелые ранения получила 70-летняя женщина
В результате обстрела из Ливана тяжелые ранения получила 70-летняя женщина
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Января 2024
Противотанковая ракета взорвалась в поселке Юваль в Галилее, есть пострадавшие
Противотанковая ракета взорвалась в поселке Юваль в Галилее, есть пострадавшие
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Января 2024
ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в Ливане
ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в Ливане
adv_15 ar_middle_wwh