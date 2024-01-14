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    В Израиле

    ЦАХАЛ публикует уточненные данные: в результате обстрела поселка Юваль есть погибший, ранена женщина

    время публикации: | последнее обновление:
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    ЦАХАЛ публикует уточненные данные: в результате обстрела поселка Юваль есть погибший, ранена женщина
    David Cohen/Flash90

    Израильтянин в возрасте около 40 лет погиб в результате взрыва противотанковой ракеты в поселке Юваль в Галилее, женщина в возрасте около 70 лет получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу на спасательном вертолете, еще одному человеку в возрасте 74 лет потребовалась медицинская помощь для выхода из тяжелого нервного шока.

    Уточненные данные о пострадавших были опубликованы ЦАХАЛом. В соответствии с этой информацией, противотанковая ракета попала в дом. Израильские вооруженные силы ответили огнем по источнику обстрела.

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