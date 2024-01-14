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    В Израиле

    ЦАХАЛ: в бою на юге Газы погиб боец, тяжело ранен офицер

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    Старшина резерва Андуалем Кабеда, 21 год, из Кирьят-Гата, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает, что 13 января в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Андуалем Кабеда, 21 год, из Кирьят-Гата, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан".

    В том же бою был тяжело ранен офицер 603-го батальона.

    Вечером в субботу сообщалось, что 12 января в бою в центральной части сектора Газы погиб старшина резерва Дан Вайденбаум, 24 года, из Раананы, боец 5037-го батальона 11-й бригады "Ифтах". Также 12 января в бою на юге сектора Газы тяжелое ранение получил офицер резерва 7155-го батальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит".

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    11 января в двух разных боях в центре сектора Газы тяжелые ранения получили боец резерва 646-й бригады "Шуалей Маром" и офицер 605-го инженерного батальона 188-й бронетанковой бригады Барак". Раненые находятся в больницах, их семьи уведомлены о происшедшем.

    C 31 октября по 10 января в ходе наземной операции в Газе погибли 188 военнослужащих ЦАХАЛа.

    С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 522 военнослужащих ЦАХАЛа.

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