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Израиль

МАДА сообщает о 15 пострадавших из-за ракетного обстрела из Йемена

Йемен
Хуситы
Мада
время публикации: 14 января 2025 г., 03:21 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 03:29
МАДА сообщает о 15 пострадавших из-за ракетного обстрела из Йемена
Пресс-служба МАДА

После очередного ракетного обстрела из Йемена служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о 15 пострадавших.

По данным МАДА, 11 человек получили травмы по пути в убежища, еще пять нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока. Сведений о раненых в результате падения ракет или их фрагментов нет.

В 3:02-3:05 ночи 14 января в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ сообщает о ракетном обстреле из Йемена и "нескольких попытках перехвата" ракеты.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Рамле, Бейт-Шемеше, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны.

Израиль
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