Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 14 января, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. В горах на севере сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 10-18 градусов, в Тель-Авиве – 13-22, в Хайфе – 14-21, в Эйлате – 15-26, в Беэр-Шеве – 11-23, в Мицпе-Рамоне – 11-20, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-21, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-21, на Голанских высотах – 13-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду-четверг температура немного понизится, переменная облачность. В пятницу – без существенных изменений.