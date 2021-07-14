Фаина Киршенбаум приговорена к десяти годам тюремного заключения

Окружной суд в Тель-Авиве 14 июля приговорил экс-заместителя внутренних дел и бывшего генерального секретаря партии "Наш дом Израиль" Фаину Киршенбаум к десяти годам тюремного заключения. В рамках "дела 242" Киршенбаум была признана виновной во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег и в налоговых правонарушениях. По решению суда, она должна выплатить штраф в размере 900 тысяч шекелей.

По тому же приговору суда бывший генеральный директор министерства сельского хозяйства Рами Коэн осужден на 30 месяцев тюремного заключения и 180 тысяч шекелей штрафа.

Приговор вынес судья окружного суда Ярон Леви.

Обвинения касались десяти различных эпизодов. Из материалов расследования следует, что Киршенбаум, отвечавшая за распределение средств из "коалиционного фонда", в обмен на личные выгоды и выгоды для людей из ее окружения переводила деньги различным организациям. В обвинительном заключении говорилось, что таким образом она получила взятки от компании по развитию Самарии, некоммерческой организации "Айялим", регионального совета Мате Биньямин, некоммерческой организации "Эзра".

"Киршенбаум контролировала коалиционные средства и причинила серьезный ущерб организациям и бизнесам, от которых получала взятки на протяжении шести лет. Речь идет о не менее чем восьми структурах, никак не связанных между собой", – говорится в тексте приговора. "Она требовала и получала денежные блага для себя, для партии и для приближенных. Сумма полученных ею денег достигает двух миллионов шекелей", – говорится в приговоре.

Адвокаты Фаины Киршенбаум заявили, что намерены подать апелляцию в Верховный суд.

В партии "Наш дом Израиль" заявили: "Мы сожалеем о тяжелом наказании, наложенном на Фаину Киршенбаум. Мы убеждены, что речь идет о чрезмерно жестком наказании. Мы надеемся, что Верховный суд примет во внимание тот факт, что Фаина Киршенбаум прошла длительное следствие и судебный процесс, длившиеся более семи лет, и сочтет возможным сократить срок тюремного заключения".

Напомним, что в июне 2018 года по этому делу бывший глава организационного отдела НДИ Давид (Дауд) Годовский, приближенный Киршенбаум, был приговорен к семи годам тюремного заключения. Его признали виновным в четырех эпизодах получения взяток, трех эпизодах отмывания денег и двух эпизодах просьб о взятках. В ходе обсуждения меры наказания Годовский утверждал, что действовал не с целью личной наживы, а на благо партии. Прокуратура не оспаривала эти утверждения, однако не сочла их достаточно весомыми для смягчения наказания. Позже Верховный суд смягчил наказание для Годовского – с семи до шести лет лишения свободы.