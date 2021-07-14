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NEWSru.co.il :: В Израиле14 июля 2021 г., 09:56

Часть стены Иерусалима, устоявшая перед Вавилоном. Находка в Граде Давида

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В ходе раскопок, которые проводят в иерусалимском Граде Давида специалисты Управления древностей и товарищества "Элад", был обнаружен фрагмент оборонительной стены, окружавшей столицу древней Иудеи в период Первого храма.

"Стены защитили город от нескольких попыток захвата, пока не пришли вавилоняне и не смогли взять Иерусалим, пробив в них брешь. Следы уничтожения города можно увидеть благодаря археологическим изысканиям. Часть города была разрушена полностью, но стены сохранились до нашего времени", – говорят руководители раскопок Филипп Вокусавович и Джо Узиэль.

Обнаруженный фрагмент находился на восточном склоне, между частями стены, раскопанными в 60-е годы XX века британской экспедицией Кэтлин Кеньон и израильской экспедицией Игаля Шило. При этом многие специалисты считали, что изолированная "стена Шило" не является частью защитных сооружений.

Новая находка доказывает, что изолированной она не была, и все три участка – руины городской стены. А восстановление стены, разрушенной при раскопках в начале XX века, позволяет взглянуть на дополнительный 30-метровый участок стены, высота которой составляла 2,5 метра, а толщина – 5 метров.

Разрушение стены и начало вавилонского пленения описано в Книге Царств: "И все войско Касдим, что (пришло) со старшим палачом, разрушило стены вокруг Йерушалаима. И оставшихся людей, которые оставались еще в городе, и переметнувшихся к царю Бавэльскому, и оставшуюся (в Йеудее) массу народа Невузарадан, старший палач, изгнал (из страны)".


Археологи отмечают, что при штурме города восточная стена осталась целой. Скорее всего, крутой склон в этой части города заставил осаждавших выбрать для прорыва другой участок.

Однако следы разрушения Иерусалима были найдены и здесь. Ранее у стены было раскопано здание, в котором обнаружены кувшины с характерным для конца эпохи Первого храма узором, а также вавилонская печать с изображением богов Мардука и Нево.

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