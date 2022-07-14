Второй день визита Байдена. Рабочие встречи и церемония открытия Маккабиады

Второй день визита в Израиль президента США Джо Байдена будет посвящен рабочим встречам с политическим руководством Израиля.

В 11:15 в гостинице "Вулдоф Астория" начнется встреча президента США с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Два лидера будут беседовать один на один в течение 15 минут, а затем к ним присоединятся советники и члены делегаций.

В 12:30 состоится видео-конференция при участии премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида.

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После завершения этого мероприятия ожидается встреча Байдена с главой оппозиции Биньямином Нетаниягу. Этой встрече отведены те же 15 минут, что и персональной встрече с Лапидом. Американская сторона тем самым подчеркивает свой нейтралитет в отношении предвыборной кампании в Израиле.

После встречи с Нетаниягу Лапид и Байден выступят на совместной пресс-конференции, в ходе которой ожидается публикация так называемой "Иерусалимской декларации".

В 16:45 состоится официальный прием в резиденции президента Ицхака Герцога.

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В 19:50 президент Байден и премьер-министр Яир Лапид примут участие в церемонии открытия Маккабиады.

Президент США прибыл в Израиль 13 июля. Самолет Air Force 1 с президентом США на борту приземлился в международном аэропорту Израиля в 15:30. Иерусалим встретил его ярким солнцем и 30-градусной жарой.

У трапа самолета Байдена приветствовали спикер Кнессета Мики Леви, затем сменный премьер-министр Нафтали Беннет и лишь затем глава правительства Яир Лапид и президент государства Ицхак Герцог.

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В аэропорту находились все министры правительства. Палестинские телеканалы, освещая это событие, крупным планом показывали министра обороны Бени Ганцом, который не мог открыть пластиковую бутылку с водой. При этом было видно, что встречавшие американскую делегацию страдали от жары.

В аэропорту был сделан коллективный снимок с Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

В своей приветственной речи Яир Лапид назвал Байдена "сионистом". Говоря о предстоящих переговорах, он отметил, что на них будет обсуждаться противостояние иранской угрозе. Байден в своей приветственной речи не упомянул об Иране, зато сказал о "принципе двух государств для двух народов" и палестинском урегулировании, отметив при этом, что, по его мнению, в обозримом будущем нет шансов на реализацию этого принципа.

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Байден тепло пожал руку главе оппозиции Биньямину Нетаниягу. "Вы знаете, что я вас люблю", – сказал Байден. Политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Ариэль Каана сказал в интервью "Кан РЭКА", что уже много лет назад Байден сказал Нетаниягу: "Я вас очень люблю, но не согласен ни с чем из того, что вы говорите". По мнению Кааны, это отношение Байдена к Нетаниягу не изменилось.

После церемонии на специальной площадке, оборудованной на территории аэропорта, Байдену были продемонстрированы современные системы обороны Израиля. Для демонстрации эффективности этих систем президенту США были вручены обломки иранского БПЛА, сбитого возле месторождения "Кариш" две недели назад.

Последним пунктом официальной программы первого дня визита был мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", в котором Байдена, Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана сопровождали Яир Лапид, министр обороны Бени Ганц и президент Ицхак Герцог. Джо Байден в "Яд ва-Шем" надел черную кипу, зажег свечу памяти и возложил венок. Он также побеседовал с 86-летней Риной Квиннет и 95-летней Гитой Сикович, пережившими Холокост.

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Вечером Байден и сопровождающие его лица прибыли в гостиницу. Для президента был приготовлен "иерусалимский люкс" площадью 185 кв.м. Окна этого номера выходят на Старый город, а в ясную погоду из него можно увидеть Иорданию.