БАГАЦ и требование отставки Нетаниягу, протесты набирают силу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

13 июля Высший суд справедливости БАГАЦ объявил, что принимает к рассмотрению иск, поданный с требованием отправить во временную отставку премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Это решение перевело Верховный суд из статуса молчаливого наблюдателя – наблюдателя с очевидной позицией, но все-таки наблюдателя – в статус активного участника политического противостояния в Израиле.

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Немного фактов. В 2020 году одиннадцать судей БАГАЦа единогласно отклонили апелляцию, авторы которой требовали запретить Нетаниягу формировать правительство, на основании того, что он является обвиняемым в уголовных преступлениях. Судьи однако потребовали от премьер-министра подписать договор о конфликте интересов, где ему запрещалось вмешиваться в вопросы юридической системы, в том числе в "структурные вопросы".

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В январе 2023 года грянула реформа. Вряд ли кто-то верит в то, что Биньямин Нетаниягу и Ярив Левин не обсуждали ее детали, но публично Нетаниягу не высказывался по этому вопросу до 23 марта. Утром того дня Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий юридическому советнику правительства и вообще кому бы то ни было кроме кабинета министров отправлять премьер-министра во временную отставку. В тот же вечер, обращаясь к гражданам, Нетаниягу произнес магическую или роковую фразу: "Я вступаю в игру". Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара пожурила Нетаниягу, строго напомнила, что это можно расценить как нарушение договора, но обращаться в суд не стала, более того отметила, что и не собирается по этому поводу обращаться в суд. Еще через три дня Нетаниягу заморозил реформу, начались переговоры и стало совсем странно думать, что глава правительства ни в чем не участвует. Однако этот вопрос не возникал более на повестке дня. В мае почти сорок активистов во главе с бывшим начальником генерального штаба Даном Халуцем, подали иск в БАГАЦ. Требование: отправить Нетаниягу во временную отставку (נבצרות) в связи с нарушением того самого соглашения о конфликте интересов.

В БАГАЦе думали два месяца: принимать ли апелляцию к рассмотрению. Нет смысла пытаться понять, какие "за" и "против" рассматривались. Но решение было оглашено 13 июля. Рассмотрению быть.

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Оставим сейчас в стороне вопрос о том, как суд собирается рассматривать иск по вопросу, судебное вмешательство в который запрещено законом. Юристы утверждают, что обойти этот закон гораздо проще, чем кажется. А вопрос о тайминге принятого решения выходит далеко за пределы юриспруденции.

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Есть две возможности. Одна из них: совпадение. Судьи два месяца ломали голову и приняли решение, а главное озвучили его, именно на той неделе, когда Кнессет утвердил в первом чтении закон об ограничении действия принципа неприемлемости, когда коалиция избрала своего представителя в комиссию по выбору судей, но стало ясно, что созывать ее не собирается, когда вновь зашла речь об изменении состава комиссии. Не могу не вспомнить фразу из романа Стругацких "Жук в муравейнике": "Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся". Но поверить в такое совпадение трудно.

С начала дискуссий вокруг реформы судьи Верховного суда естественно не высказывались по теме. Лишь в самом начале кризиса глава Верховного суда Эстер Хайют выступила с резкими заявлением. Сейчас, когда ситуация приближается к своей развязке, очень может быть, что кто-то в высоком здании в иерусалимском районе Гиват-Рам принял решение прибегнуть к акции устрашения.

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Решение принять апелляцию к рассмотрению, мягко говоря, не способствует снижению накала страстей. Уместно напомнить, что одним из вопросов, который рассматривается при принятии решения о передаче дела в суд, является соответствие этого решения интересам общества. Судя по всему, судья Рут Ронен (и те, кто принимали решение вместе с ней) сочли, что такое судебное рассмотрение это именно то, что сейчас нужно израильскому обществу.

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Верховный суд пообещал рассмотреть этот иск в самое ближайшее время. Логично предположить, что рассмотрение будет транслироваться в прямом эфире, как это все чаще практикуется Верховным судом. Не менее логично предположить, что обсуждение будет сопровождаться демонстрациями сторонников Биньямина Нетаниягу и его противников. На наших глазах зарождается еще одна арена противостояния.

Для политической системы решение БАГАЦа стало полной неожиданностью. Несколько часов потребовалось главам коалиционных партий, чтобы опубликовать совместное заявление о "потрясении", которое они испытали. В оппозиции молчат, чтобы не допускать новых ошибок. Как известно, еще ни один политик не пожалел о высказываниях, которых не делал.

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Коалиция утвердила на этой неделе в первом чтении закон об ограничении действия принципа неприемлемости. Биньямин Нетаниягу, судя по всему, твердо намерен преподнести этот подарок Яриву Левину и отправиться на летние каникулы. Если Нетаниягу рассчитывал, что утверждение закона о неприемлемости пройдет относительно спокойно, с точки зрения реакции противников, его постигло разочарование. И в Тель-Авиве, и в Вашингтоне недовольны самим законом и видят в нем лишь первую ласточку будущей широкомасштабной реформы. Верный себе Нетаниягу продолжает попытки минимизировать ущерб путем изыскания возможных вариантов смягчения закона. Пока что это не удается, а внесение в текст параграфа, запрещающего БАГАЦу объявлять неприемлемым уклонение от того или иного действия, только подлило масла в огонь. "Это глупый закон, который ничего не меняет по сути дела, но явно свидетельствует о нежелании правительства идти на переговоры", – заявил 13 июля в интервью "Кан РЭКА" бывший министр юстиции Гидеон Саар.

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Он прав. В коалиции, по крайней мере на данный момент, не хотят возобновлять переговоры. Это же дал понять премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече с президентом Ицхаком Герцогом, состоявшейся 13 июля. На следующей неделе Герцог летит в США. Туда Нетаниягу пока не пригласили, и, судя по публикации Томаса Фридмана, скоро и не пригласят. Поэтому встреча премьера и президента была почти полностью посвящена подготовке ко встрече Герцога и Байдена. Но поговорили лидеры и о происходящем в Израиле.

В окружении Нетаниягу, в том числе, если верить журналистке Таль Шалев (Walla), в самом близком его окружении пришли к выводу о том, что имиджевая прибыль от переговоров исчерпана, результатов никаких, и сейчас самое время показать своим избирателям, что "мы не сдаемся, не капитулируем". В чем смысл такой тактики? Куда она должна привести? Ничего, кроме политического тумана.

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Министр юстиции Ярив Левин живет сегодняшним днем. После трех с половиной месяцев почти депрессии, вызванной крахом реформы в том виде, в котором он представил ее 4 января, на этой неделе он получил первый за долгое время повод для хорошего настроения. Его помощники рассказывают, что в день голосования в Кнессете по закону о неприемлемости он улыбался и излучал оптимизм. Нетаниягу тоже демонстрировал радость. Но были в Кнессете те, кто говорили о том, какие разные эмоции испытывают два одинаково улыбающихся человека.

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Нетаниягу знает, что демонстрации против него и его правительства будут продолжаться, даже если он полностью заморозит реформу. И к этому он готов. Опыт демонстраций на Бальфур приучил его к этой почти рутине. Ситуация в отношениях с США занимает его гораздо больше. В беседах с приближенными он говорит о необходимости "продержаться еще год и четверть", иными словами – до американских выборов 2024 года. Тогда, полагает Нетаниягу, многое изменится.

В оппозиции тоже всё туманно. Покинув переговоры, "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" оказались в очень странном положении. С одной стороны, их шаги поддерживают организаторы протеста, хотя складывается впечатление, что эти две части оппозиции действуют автономно, почти не взаимодействуя. С другой стороны, после того, как переговоры прервались, коалиция, вопреки предположениям, не пошла на попятный, а двинулась вперед, продвигая законы в одностороннем порядке. И оппозиция оказалась в положении, когда уже она призывает вернуться за стол переговоров, предлагая весомые компромиссы. Сначала Бени Ганц заявил, что единственным его условием возобновления переговоров является прекращение одностороннего законотворчества. Тем самым он отказался от условия, которое стало причиной замораживания переговоров: завершение формирования комиссии по выбору судей. А на этой неделе глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил в интервью NEWSru.co.il, что "готов к переговорам об изменениях состава комиссии по выбору судей". Он отклонил предложение, которое в настоящий момент находится на повестке дня – паритетная комиссия из пяти представителей с каждой стороны. Но сам факт того, что глава оппозиции говорит о возможности изменения состава комиссии, означает, что Лапид формирует новую тактику. Она проявляется не только в готовности обсуждать изменение состава комиссии по выбору судей. Лапид уже не говорит о Конституции в ближайшей перспективе и ограничивается только вопросами юридической реформы. Возможно, новая, "скромная" с точки зрения ожиданий и целей, тактика имеет отношение к ситуации в опросах, где "Махане Мамлахти" по-прежнему лидирует. Однако очевидно, что готовность к компромиссу не играет на руку Лапиду в глазах протестующих на улице Каплан. Там намерены сражаться до победы.

День протестов, состоявшийся в минувший вторник, был успешным с точки зрения организаторов. Демонстрации, перекрытия шоссе и главное – бурный митинг в аэропорту "Бен-Гурион". Около шести часов вечера там не было десяти тысяч и даже пяти тысяч. Возможно, они были раньше. На тот момент, там находилось около тысячи демонстрантов. Отлично организованные, невероятно энергичные, одетые в футболки самых разных организаций, с израильскими флагами и флагами общины ЛГБТ, с трещотками, барабанами и с невероятной жаждой победы в глазах. Судя по надписям на футболках, это люди, которыми движут разные мотивы: от борьбы за демократию до борьбы с "оккупацией" и борьбы за права женщин. Почти два часа я наблюдал за тем, как они, не переставая, скандировали, пели и выкрикивали лозунги. "Весь народ требует решения", – скандировали они снова и снова. "Какого решения вы требуете?" – спросил я человека по имени Рои в футболке движения "Ахим ла-нешек". "Демократия и светское государство", – сказал он. "Ни на какие переговоры с этим правительством идти нельзя", – добавил он.

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Картина протестов, которые прокатились по стране в прошлый вторник и, вероятнее всего, повторятся 17 июля, проблематична в первую очередь для умеренной части оппозиции. Если Бени Ганц и Яир Лапид действительно намерены добиваться возобновления переговоров, они очень быстро увидят, как гнев демонстрантов перекидывается и на них.