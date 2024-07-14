Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 14 июля, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Местами дождь на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 20-28 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-28, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 23-32, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 22-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 22-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

В понедельник-вторник – повышение температуры. В среду – без существенных изменений.