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Прогноз погоды в Израиле на 14 июля: спад жары, местами дождь

время публикации: 14 июля 2024 г., 05:28 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 05:37
Прогноз погоды в Израиле на 14 июля: спад жары, местами дождь
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 14 июля, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Местами дождь на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 20-28 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-28, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 23-32, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 22-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 22-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

В понедельник-вторник – повышение температуры. В среду – без существенных изменений.

Израиль
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