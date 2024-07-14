Официально объявлено о ликвидации Рафы Саламы – командира "Батальона Хан-Юнис" ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление по поводу ликвидации 13 июля в результате удара по цели около Хан-Юниса Рафы Саламы – командира "Батальона Хан-Юнис" террористической организации ХАМАС.

В сообщении отмечается, что Салама был одним из соратников Мухаммада Дэйфа – главы "Бригад Иззаддина аль-Касама", военного крыла террористической организации ХАМАС, одного из тех, кто спланировал резню 7/10.

Рафа Салама присоединился к террористической организации ХАМАС в начале 1990-х годов и был боевиков в группе Мухаммада Синуара. Он был причастен к похищению в 2006 году израильского военнослужащего Гилада Шалита. Позже он отвечал за строительство туннелей в "Батальоне Хан-Юнис" и руководил боевой подготовкой.

В 2016 году Рафа Салама сменил Мухаммада Синуара, став командиром "Батальона Хан-Юнис". В частности, он руководил операциями по использованию туннелей для нападений на Израиль и отвечал за пуски ракет из района Хан-Юниса.

"Его устранение наносит значительный ущерб военному функционированию террористической организации ХАМАС", – заявляют ЦАХАЛ и ШАБАК.

Отметим, что ликвидация Мухаммада Дэйфа пока не подтверждается.