"Дегель а-Тора" после знакомства с черновиком закона о призыве подтвердила выход из правительства

Парламентская фракция "Дегель а-Тора" после знакомства с черновиком законопроекта о призыве, который был подготовлен Юлием Эдельштейном, заявила, что он не соответствует достигнутым ранее договоренностям.

Духовные лидеры "Дегель а-Тора" раввины Дов Ландо и Моше Гилель Гирш постановили, что депутаты от партии должны немедленно выйти из правительства и коалиции, а также покинуть все занимаемые посты.

Заявления об отставке вступают в силу через 48 часов. У премьер-министра Биньямина Нетаниягу в запасе двое суток, чтобы достичь компромисса и убедить "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль" остаться.

По информации "Мако", Юлий Эдельштейн, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, не намерен вносить изменения в законопроект.

"Дегель а-Тора" представляют в парламенте Моше Гафни, Ури Маклеб, Яаков Ашер, Ицхак Пиндрус, Элиягу Барухи. После этого шага Ури Маклеб покинет пост заместителям министра и вернется в Кнессет, а Элиягу Барухи – лишится депутатского мандата в соответствии с норвежским законом. Коалиция теряет четыре голоса.