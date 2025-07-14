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Израиль

Глава МИД Израиля отправился с визитом в штаб-квартиру Европейского Союза

Гидеон Саар
МИД
Европейский Союз
время публикации: 14 июля 2025 г., 07:59 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 08:02
Глава МИД Израиля отправился с визитом в штаб-квартиру Европейского Союза
Chaim Goldberg/Flash90

Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился 14 июля с визитом в штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе по приглашению Верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и комиссара ЕС по Средиземноморью Дубравки Шуйцы, сообщает пресс-служба израильского МИДа.

В рамках своего визита Саар примет участие во встрече министров Евросоюза и южных соседей ЕС – государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, в ходе своего визита министр иностранных дел Израиля проведет встречи с Верховным представителем ЕС Каллас и комиссаром ЕС Шуйцей, а также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел на полях мероприятия.

Израиль
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