Коалиция, которую создал Нетаниягу. Комментарий

Комментарий политического обозревателя NEWSru.co.il Габи Вольфсона

Эту коалицию создали не Яир Лапид и не Нафтали Беннет. Авторство этого проекта целиком и полностью принадлежит одному человеку – Биньямину Нетаниягу.

Он создавал эту коалицию давно и основательно. Он создавал ее, когда после выборов в Кнессет 23-го созыва не сумел или не захотел справиться с враждебностью своей и своего окружения по отношению к Нафтали Беннету и оставил его за пределами коалиции. К тому моменту Беннет был еще далек от того, чтобы стать неразрывной частью лагеря "только не Биби", и еще был шанс, хоть и не стопроцентный, воссоздать классический союз "Ликуда" и правых партий-спутников. Нетаниягу оставил Беннета в оппозиции, и тот пошел ва-банк.

Нетаниягу создавал нынешнюю коалицию, когда после выборов в Кнессет 23-го созыва оставил за бортом правительства Гидеона Саара, который на протяжении двух с половиной лет политического кризиса демонстрировал полную лояльность в отношении Биньямина Нетаниягу и, выставляя свою кандидатуру против него на праймериз, говорил прежде всего о шансах сформировать правительство, а не о личных или лидерских качествах Нетаниягу. Останься Саар в "Ликуде", и почти наверняка блок правых и религиозных партий преодолел бы заветную отметку в 61 мандат. Но Нетаниягу предпочел показать Саару, кто главный, и тот решился на резкие действия. Сегодня сторонники Нетаниягу считают своим главным врагом Беннета, но переломным моментом, позволившим блоку "антибибистов" сформировать коалицию, стали мандаты "Тиква Хадаша".

Нетаниягу формировал эту коалицию, когда с первых дней существования правительства с Бени Ганцем стал менять коалиционное соглашение, почти открыто демонстрировать нежелание выполнять условия ротации. Когда, позже, в отчаянной попытке остановить формирование правительства Беннета-Лапида сам Нетаниягу предлагал ротацию почти любому, он, возможно, неожиданно для самого себя столкнулся с плодами всеобщего недоверия. А те, кто считают, что речь идет исключительно о сведении личных счетов, пусть ответят себе на вопрос, почему у нас до сих пор нет бюджета. Это уже далеко не только личные счеты, а предпочтение личного общественному.

Но Нетаниягу продолжил формировать эту коалицию и после выборов в Кнессет 24-го созыва, когда он, добившись раскола в Объединенном арабском списке, стал готовить общественное мнение к участию РААМ в его коалиции. После многочисленных предвыборных кампаний, когда глава "Ликуда" объявлял почти нелегитимным союз с арабскими партиями, внезапно все переменилось. То, что хорошо и приемлемо для "Ликуда", оказалось хорошо и приемлемо для "Ямины" и "Тиква Хадаша", не говоря уже про "Еш Атид".

Нетаниягу сформировал эту коалицию и тогда, когда решил, что может убедить (заставить, вынудить) Бецалеля Смотрича делать все, что он пожелает. Перед выборами в Кнессет 24-го созыва Нетаниягу и "Ликуд" превратились едва ли не в кампейнеров "Ционут Датит". Взамен Нетаниягу ожидал, что Смотрич отплатит гибкостью в вопросе о создании коалиции с РААМ. Смотрич наотрез отказался, предпочтя имидж незапятнанного и бескомпромиссного правого политика на фоне оппортуниста Беннета. Сегодня все бросают камни в сторону главы "Ямины", а Смотрич, несущий не меньшую ответственность за утрату правым лагерем власти, вышел сухим из воды.

Заседание Кнессета, на котором правительство приводилось к присяге, стало миниатюрной иллюстрацией всего, что сопровождало политическую систему в последние два года. Ликудники и ультраортодоксы атаковали "предателя" Беннета и "антисемита" Либермана. Учитывая, что один в ближайшие годы будет возглавлять правительство, а второй распоряжаться практически всеми деньгами государства, столкновения на этих направлениях будут частыми.

Скандал, связанный с решением депутата Эли Авидара (НДИ) действовать самостоятельно, не добавляет спокойствия главам блока "перемен". При голосовании в Кнессете правительство было утверждено большинством в один голос, и впервые к присяге приведено правительство, не имеющее абсолютного большинства голосов. Ситуация будет повторяться из раза в раз, из недели в неделю. "Ликуд" не даст ни дня покоя новой коалиции, ровно так же как не давал произнести два предложения подряд Нафтали Беннету, будет подавать спорные законопроекты, голосовать за которые правые партии коалиции не смогут, а голосовать против которых им очень не захочется.

Учитывая, что коалиция изначально состоит лишь из 61 мандата, и один депутат заявил еще до приведения правительства к присяге, что будет делать все, что ему заблагорассудится, спокойных дней главе коалиции Идит Сильман не видать.

Биньямин Нетаниягу ясно и недвусмысленно дал понять, что никуда уходить не собирается. Складывается впечатление, что Нетаниягу жаждет реванша и не будет стесняться в политических средствах для его достижения. Согласно информации, публиковавшейся ранее, Нетаниягу намерен провести в ближайшее время праймериз в "Ликуде", чтобы не дать своим конкурентам (Ниру Баркату и Юлию Эдельштейну) как следует подготовиться ко внутрипартийным выборам. После ожидаемой победы он ринется в атаку на бастионы новой коалиции.

13 июня в Израиле произошла смена власти. Поздно вечером у здания Кнессета пятеро юношей размахивали израильскими флагами и кричали, что Беннет украл их голоса. Это все, что осталось от правых "экстремистов", готовивших "повтор событий на Капиталийском холме". В то же самое время на площади Рабина в Тель-Авиве певица Ахиноам Нини пела "Мы избавились от Амана". Празднующая толпа восторженно вторила. Согласно книге Эстер, которую мы читаем в Пурим, Амана повесили. Кто-нибудь уже заподозрил Ахиноам Нини в подстрекательстве?