Коалиция, которую создал Нетаниягу. Комментарий
Комментарий политического обозревателя NEWSru.co.il Габи Вольфсона
Эту коалицию создали не Яир Лапид и не Нафтали Беннет. Авторство этого проекта целиком и полностью принадлежит одному человеку – Биньямину Нетаниягу.
Он создавал эту коалицию давно и основательно. Он создавал ее, когда после выборов в Кнессет 23-го созыва не сумел или не захотел справиться с враждебностью своей и своего окружения по отношению к Нафтали Беннету и оставил его за пределами коалиции. К тому моменту Беннет был еще далек от того, чтобы стать неразрывной частью лагеря "только не Биби", и еще был шанс, хоть и не стопроцентный, воссоздать классический союз "Ликуда" и правых партий-спутников. Нетаниягу оставил Беннета в оппозиции, и тот пошел ва-банк.
Нетаниягу создавал нынешнюю коалицию, когда после выборов в Кнессет 23-го созыва оставил за бортом правительства Гидеона Саара, который на протяжении двух с половиной лет политического кризиса демонстрировал полную лояльность в отношении Биньямина Нетаниягу и, выставляя свою кандидатуру против него на праймериз, говорил прежде всего о шансах сформировать правительство, а не о личных или лидерских качествах Нетаниягу. Останься Саар в "Ликуде", и почти наверняка блок правых и религиозных партий преодолел бы заветную отметку в 61 мандат. Но Нетаниягу предпочел показать Саару, кто главный, и тот решился на резкие действия. Сегодня сторонники Нетаниягу считают своим главным врагом Беннета, но переломным моментом, позволившим блоку "антибибистов" сформировать коалицию, стали мандаты "Тиква Хадаша".
Нетаниягу формировал эту коалицию, когда с первых дней существования правительства с Бени Ганцем стал менять коалиционное соглашение, почти открыто демонстрировать нежелание выполнять условия ротации. Когда, позже, в отчаянной попытке остановить формирование правительства Беннета-Лапида сам Нетаниягу предлагал ротацию почти любому, он, возможно, неожиданно для самого себя столкнулся с плодами всеобщего недоверия. А те, кто считают, что речь идет исключительно о сведении личных счетов, пусть ответят себе на вопрос, почему у нас до сих пор нет бюджета. Это уже далеко не только личные счеты, а предпочтение личного общественному.
Но Нетаниягу продолжил формировать эту коалицию и после выборов в Кнессет 24-го созыва, когда он, добившись раскола в Объединенном арабском списке, стал готовить общественное мнение к участию РААМ в его коалиции. После многочисленных предвыборных кампаний, когда глава "Ликуда" объявлял почти нелегитимным союз с арабскими партиями, внезапно все переменилось. То, что хорошо и приемлемо для "Ликуда", оказалось хорошо и приемлемо для "Ямины" и "Тиква Хадаша", не говоря уже про "Еш Атид".
Нетаниягу сформировал эту коалицию и тогда, когда решил, что может убедить (заставить, вынудить) Бецалеля Смотрича делать все, что он пожелает. Перед выборами в Кнессет 24-го созыва Нетаниягу и "Ликуд" превратились едва ли не в кампейнеров "Ционут Датит". Взамен Нетаниягу ожидал, что Смотрич отплатит гибкостью в вопросе о создании коалиции с РААМ. Смотрич наотрез отказался, предпочтя имидж незапятнанного и бескомпромиссного правого политика на фоне оппортуниста Беннета. Сегодня все бросают камни в сторону главы "Ямины", а Смотрич, несущий не меньшую ответственность за утрату правым лагерем власти, вышел сухим из воды.
Главное обвинение, которое сторонники "Ликуда" предъявляют сегодня Нафтали Беннету, заключается в нарушении предвыборных обязательств. В этом обвинении есть немалая доля правды: Беннет прилюдно обещал не создавать правительство, главой которого даже по ротации будет Яир Лапид. Айелет Шакед говорила, что их партия не войдет в коалицию с МЕРЕЦ. Однако были у Беннета и иные обязательства: не допускать пятых выборов, например. Кроме того, Беннет не скрывал своего намерения привести к отстранению Нетаниягу от власти. Было очевидно, что в какой-то момент, чтобы выполнить часть этих обещаний придется нарушить другую часть. Этот момент настал, Беннету пришлось выбирать, и он выбрал.
Заседание Кнессета, на котором правительство приводилось к присяге, стало миниатюрной иллюстрацией всего, что сопровождало политическую систему в последние два года. Ликудники и ультраортодоксы атаковали "предателя" Беннета и "антисемита" Либермана. Учитывая, что один в ближайшие годы будет возглавлять правительство, а второй распоряжаться практически всеми деньгами государства, столкновения на этих направлениях будут частыми.
Скандал, связанный с решением депутата Эли Авидара (НДИ) действовать самостоятельно, не добавляет спокойствия главам блока "перемен". При голосовании в Кнессете правительство было утверждено большинством в один голос, и впервые к присяге приведено правительство, не имеющее абсолютного большинства голосов. Ситуация будет повторяться из раза в раз, из недели в неделю. "Ликуд" не даст ни дня покоя новой коалиции, ровно так же как не давал произнести два предложения подряд Нафтали Беннету, будет подавать спорные законопроекты, голосовать за которые правые партии коалиции не смогут, а голосовать против которых им очень не захочется.
Учитывая, что коалиция изначально состоит лишь из 61 мандата, и один депутат заявил еще до приведения правительства к присяге, что будет делать все, что ему заблагорассудится, спокойных дней главе коалиции Идит Сильман не видать.
Биньямин Нетаниягу ясно и недвусмысленно дал понять, что никуда уходить не собирается. Складывается впечатление, что Нетаниягу жаждет реванша и не будет стесняться в политических средствах для его достижения. Согласно информации, публиковавшейся ранее, Нетаниягу намерен провести в ближайшее время праймериз в "Ликуде", чтобы не дать своим конкурентам (Ниру Баркату и Юлию Эдельштейну) как следует подготовиться ко внутрипартийным выборам. После ожидаемой победы он ринется в атаку на бастионы новой коалиции.
В коалиции понимают всю ее хрупкость, а также необходимость наработки списка успехов, и поэтому сделают все, чтобы коалиция просуществовала достаточно долго. Отсутствие для многих из них обратного хода может стать отличным клеем, позволяющим хранить союз партий. Первый экзамен ждет коалицию уже через 24 часа: "Марш с флагами" в Иерусалиме приближается, а с ним и угрозы ХАМАСа. Эту проблему решать предстоит уже новому правительству.
13 июня в Израиле произошла смена власти. Поздно вечером у здания Кнессета пятеро юношей размахивали израильскими флагами и кричали, что Беннет украл их голоса. Это все, что осталось от правых "экстремистов", готовивших "повтор событий на Капиталийском холме". В то же самое время на площади Рабина в Тель-Авиве певица Ахиноам Нини пела "Мы избавились от Амана". Празднующая толпа восторженно вторила. Согласно книге Эстер, которую мы читаем в Пурим, Амана повесили. Кто-нибудь уже заподозрил Ахиноам Нини в подстрекательстве?
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