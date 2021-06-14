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NEWSru.co.il :: В Израиле14 июня 2021 г., 20:28

Принято решение о проведении "Марша с флагами" в Иерусалиме

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Принято решение о проведении "Марша с флагами" в Иерусалиме

В понедельник, 14 июня, министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев провел с представителями силовых структур совещание, посвященное проведению "Марша с флагами". В совещании принимали участие генеральный инспектор полиции, представители ЦАХАЛа, Общей службы безопасности (ШАБАК) и Совета национальной безопасности.

Пресс-служба министерства внутренней безопасности передала, что Омер Бар-Лев, ознакомившись с планом проведения марша, который был подготовлен полицией, дал добро на проведение мероприятия.

Ранее представители Объединенного арабского списка обращались к главе правительства Нафтали Беннету с требованием отменить мероприятие. "Высок риск, что это мероприятие приведет к новому взрыву, вам придется отвечать за пролитую кровь", - говорилось в их послании.


ХАМАС предупредил Израиль, что шествия с флагами в мусульманском квартале Старого города Иерусалима вынудит группировку дать тот же ответ, что и в предыдущий раз - то есть возобновить массированные ракетные обстрелы израильских городов. По информации ливанской газеты "Аль-Ахбар", соответствующее сообщение было передано, в том числе, через главу египетской разведки Аббаса Камаля.

Подразделение "поджигателей" ХАМАСа объявило о том, что с 15 июня оно возобновит запуск "огненных шаров" в сторону израильской территории.

По информации телеканала "Кан-11", в ЦАХАЛе серьезно отнеслись к угрозам террористической группировки. В связи с этим 14 июля были развернуты дополнительные батареи "Железного купола" на юге Израиля.

"Марш с флагами" должен был состояться в прошлый четверг, 10 апреля, но полиция была категорически против его проведения по маршруту, проходящему через Шхемские ворота и мусульманский квартал Старого города. Отменить запрет полиции мог только военно-политический кабинет. После нескольких часов обсуждения члены узкого кабинета приняли решение перенести парад на 15 июня.

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