Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
22 - 26°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 июня 2021 г., 11:39

Правительство Беннета-Лапида начинает работу: после фотосессии с президентом министры отправятся принимать дела

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Правительство Беннета-Лапида начинает работу: после фотосессии с президентом министры отправятся принимать дела

Утром 14 июня министры 36-го правительства Израиля прибыли в канцелярию президента страны Реувена Ривлина для традиционной фотосессии.

После фотосессии члены правительства отправятся в подконтрольные министерства, чтобы официально принять дела у своих предшественников.

Как уже сообщалось, в 13:30 в канцелярии премьер-министра Биньямин Нетаниягу и Нафтали Беннет проведут встречу, на которой Нетаниягу должен передать дела новому главе правительства.

Ранее на рассмотрение правительства было подано первое предложение от министра обороны Бени Ганца - о создании государственной комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон.


Вечером 13 июня Кнессет проголосовал за вотум доверия 36-му правительству Израиля во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. За новое правительство проголосовали 60 депутатов Кнессета, 59 - были против, 1 воздержался.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:37 В районе Бейт-Шемеша вспыхнул сильный пожар
12:32 Выписан из больницы 12-летний мальчик, получивший ожоги в результате поджога в Яффо
12:07 Трое министров от НДИ подали в отставку из Кнессета, уступив место другим депутатам от этой партии
11:55 Как можно получить гражданство государства Израиль?
11:39 Правительство Беннета-Лапида начинает работу: после фотосессии с президентом министры отправятся принимать дела
10:32 Шестеро жителей Яффо обвиняются в нападении на военнослужащего во время операции "Страж стен"
10:22 Нетаниягу передаст Беннету дела в канцелярии главы правительства и соберет оппозицию на первое совещание
09:33 Новое правительство начинает работать: подано предложение о создании госкомиссии по расследованию трагедии на Мероне
08:51 "Кан": нянечка из Украины в яслях в Хадере подозревается в насилии над детьми
07:02 Ваше отношение к новому правительству Израиля. Опрос NEWSru.co.il
Загрузка...