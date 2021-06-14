Правительство Беннета-Лапида начинает работу: после фотосессии с президентом министры отправятся принимать дела

Утром 14 июня министры 36-го правительства Израиля прибыли в канцелярию президента страны Реувена Ривлина для традиционной фотосессии.

После фотосессии члены правительства отправятся в подконтрольные министерства, чтобы официально принять дела у своих предшественников.

Как уже сообщалось, в 13:30 в канцелярии премьер-министра Биньямин Нетаниягу и Нафтали Беннет проведут встречу, на которой Нетаниягу должен передать дела новому главе правительства.

Ранее на рассмотрение правительства было подано первое предложение от министра обороны Бени Ганца - о создании государственной комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон.

Вечером 13 июня Кнессет проголосовал за вотум доверия 36-му правительству Израиля во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. За новое правительство проголосовали 60 депутатов Кнессета, 59 - были против, 1 воздержался.