Профсоюз врачей объявил о проведении двухдневной забастовки в знак протеста против насилия в отношении медицинских работников. Забастовка состоится 16 и 17 июня и коснется всех больниц и поликлиник.

Больницы во время забастовки будут работать по субботнему расписанию. Все плановые операции будут отменены.

Поводом для проведения забастовки стал инцидент в стенах поликлиники больничной кассы "Клалит" в Беэр-Яакове. 30-летний мужчина, пришедший на прием к семейному врачу, избил доктора.

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По словам работников поликлиники, пациент вел себя вызывающе с первых минут. Однако полиция была вызвана после того, как он напал на женщину-врача с железным прутом. Доктор успела нажать "тревожную кнопку". С переломом руки и травмой головы она была доставлена в больницу "Асаф а-Рофе", откуда была переведена в "Шибу", где работает ее муж.

Хулиган задержан, и полиция намерена в среду, 15 июня, обратиться в суд с просьбой о продлении срока его содержания под стражей.