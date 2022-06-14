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    В Израиле

    Профсоюз врачей объявил о проведении двухдневной забастовки

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    Профсоюз врачей объявил о проведении двухдневной забастовки
    Фото NEWSru.co.il

    Профсоюз врачей объявил о проведении двухдневной забастовки в знак протеста против насилия в отношении медицинских работников. Забастовка состоится 16 и 17 июня и коснется всех больниц и поликлиник.

    Больницы во время забастовки будут работать по субботнему расписанию. Все плановые операции будут отменены.

    Поводом для проведения забастовки стал инцидент в стенах поликлиники больничной кассы "Клалит" в Беэр-Яакове. 30-летний мужчина, пришедший на прием к семейному врачу, избил доктора.

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    По словам работников поликлиники, пациент вел себя вызывающе с первых минут. Однако полиция была вызвана после того, как он напал на женщину-врача с железным прутом. Доктор успела нажать "тревожную кнопку". С переломом руки и травмой головы она была доставлена в больницу "Асаф а-Рофе", откуда была переведена в "Шибу", где работает ее муж.

    Хулиган задержан, и полиция намерена в среду, 15 июня, обратиться в суд с просьбой о продлении срока его содержания под стражей.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июня 2022
    В одной из поликлиник Беэр-Яакова вооруженный железным прутом пациент напал на семейного врача
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