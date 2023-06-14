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    В Израиле

    Фракция "Ликуд" проголосовала за перенос даты выборов в комиссию по назначению судей

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фракция
    Yonatan Sindel/Flash90

    Фракция "Ликуд" утвердила предложение отложить голосование по вопросу о выборе депутатов в комиссию по назначению судей.

    Это означает, что все депутаты фракции отозвут свои кандидатуры, и "Ликуд" проголосует против кандидатуры Карин Эльхарар. Таким же образом поступят депутаты от всех коалиционных партий, и Эльхарар не будет избрана, а повторные выборы состоятся в течение 30 дней.

    Это решение было принято после того, как Биньямину Нетаниягу не удалось убедить депутата Тали Готлиб ("Ликуд") снять свою кандидатуру и предоставить возможность избрать Карин Эльхарар.

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    Сама Готлиб рассказала, что беседа в канцелярии Нетаниягу была крайне тяжелой. "Дери и Амсалем орали на меня", – сказала она. Главы коалиции предупредили Тали Готлиб, что проголосуют против нее, если она не снимет свою кандидатуру.

    Глава НДИ Авигдор Либерман прокомментировал этот шаг коалиции: "Как говорил Ицхак Шамир, арабы – те же арабы, море – то же море, а Нетаниягу – тот же Нетаниягу. Выборы депутатов Кнессета в комиссию по назначению судей он также превратил в политический трюк".

    В партиях "Махане Мамлахти" и "Еш Атид" взвешивают возможность объявить о прекращении переговоров в связи с неизбранием депутатов в комиссию по назначению судей. Глава "Махане Мамлхати" Бенм Ганц заявил в беседах с приближенными: "Если Нетаниягу сорвет выборы в комиссию по назначению судей, мы не вернемся на переговоры в президентскую канцелярию".

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    Бывший министр юстиции Гидеон Саар заявил: "Нетаниягу полностью капитулировал перед Левином и Ротманом, решил нарушить договоренности, сорвать выборы в комиссию по назначению судей, прекратить переговоры и вернутьтся к одностороннему проведению законов. Ответом должно стать усиление акций протеста".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июня 2023
    Кандидаты от коалиции снимают кандидатуры, чтобы привести к повторным выборам
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июня 2023
    Либерман потребовал от коллег по оппозиции обещания не возвращать Дери в правительство
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    Главы коалиционных партий не пришли к соглашению, голосование может быть отложено
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июня 2023
    Голосование в комиссию по выбору судей: Нетаниягу пытается сформировать большинство для Карин Эльхарар
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