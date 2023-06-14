ЦАХАЛ провел расследование обстоятельств гибели двухлетнего ребенка в результате действий военных в Биньямине

14 июня командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовало краткий отчет о результатах расследования, проведенного в связи с гибелью двухлетнего Мухаммада Тамими, который был смертельно ранен 1 июня во время перестрелки между военнослужащими ЦАХАЛа и боевиками в районе Неве-Цуф в округе Биньямин. Также в ходе этой перестрелки был ранен мирный житель Палестинской автономии, отец Мухаммада.

В отчете ЦАХАЛа сказано: "1 июня 2023 года двое террористов обстреляли населенный пункт Неве-Цуф и прилегающий к нему военный пост, расположенный на окраине села Наби-Салих. Военнослужащие, находившиеся на позиции, в ответ выпустили несколько пуль, и в результате неправильной идентификации источника стрельбы палестинский маленький ребенок и его отец были ранены огнем ЦАХАЛа. Примерно через неделю после инцидента силы ЦАХАЛа арестовали нескольких подозреваемых в причастности к стрельбе по населенному пункту и воинской позиции и передали их для допроса. Сразу после происшедшего инцидент был расследован в полевых условиях командиром бригады "Эфраим" полковником Морди Вайсом, а на следующий день – командиром дивизии "Иудея и Самария" бригадным генералом Ави Блутом и другими командирами. Проведенные расследования были всесторонними, тщательными и глубокими. Из их результатов следует: наблюдатель сообщила, что она опознала двух террористов, стрелявших по населенному пункту и позиции ЦАХАЛа; военнослужащие, охранявшие позицию, получили сообщение и слышали стрельбу, но не установили источник огня; на место прибыл командир роты, который начал прочесывание территории деревни с целью обнаружения террористов. Во время проведения операции он заметил подозрительный автомобиль и, вопреки приказу, выстрелил в воздух. В это время наблюдатели зафиксировали, что террористы убегают. При этом боец, находившийся на позиции около деревни, заметил две фигуры, садившиеся в автомобиль. Боец решил, что это террористы, убегающие с места происшествия, и что они стреляют в него из своей машины. Получив разрешение от своего командира, боец ​​произвел несколько выстрелов по машине. Расследование показало, что последовательность событий и стрельба офицера во время прочесывания села привели к тому, что боец решил, что стреляют убегающие террористы".

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Далее в отчете ЦАХАЛа говорится, что после стрельбы отец, несмотря на ранение, сумел довести автомобиль, в котором находился с ним его маленький сын, получивший крайне тяжелое ранение, до окраины деревни. Там, как сказано в отчете, военные и гражданские парамедики оказали им первую помощь. Затем раненый ребенок был доставлен на военном вертолете в больницу в Израиле, но через несколько дней врачи были вынуждены констатировать его смерть.

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"Расследование выявило пробелы в управлении и действиях командиров в ходе инцидента, а также в донесениях и коммуникациях между военнослужащими в полевых условиях, что привело к принятию ошибочных решений", – сказано в отчете ЦАХАЛа.

По результатам следствия командир бригады "Кфир" полковник Шарон Алтит принял решение о вынесении выговора командиру роты, который стрелял в воздух во время проведения операции, нарушив приказ. О каком-либо наказании в отношении военнослужащего, непосредственно стрелявшего по гражданским лицам, ничего не сказано. Выводы следствия направлены в военную прокуратуру для принятия решения о возбуждении военной полицией расследования.

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