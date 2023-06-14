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    В Израиле

    Представительница оппозиции Карин Эльхарар избрана в комиссию по назначению судей

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    Представительница оппозиции Карин Эльхарар избрана в комиссию по назначению судей
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Объявлены результаты голосования за кандидатов в комиссию по назначению судей. Кандидата от оппозиции Карин Эльхарар поддержали 58 парламентариев и 56 проголосовали против.

    Кандидат от коалиции, депутат Тали Готлиб, отказавшаяся подчиняться партийной дисциплине и отозвать свою кандидатуру, получила поддержку 15 парламентариев и 59 проголосовали против ее кандидатуры. После объявления результатов Готлиб назвала "позором" то, что представители коалиции голосовали против ее кандидатуры.

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    Отдельное голосование по кандидату от оппозиции должно состояться в течение 30 дней.

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    Перед голосованием фракция "Ликуда" выступила за то, чтобы перенести выборы в комиссию на другую дату. В связи с этим все депутаты от "Ликуда" должны были отозвать свои кандидатуры,

    и все парламентарии от коалиционных партий должны были проголосовать против Эльхарар. Таким образом, оппозиционный кандидат был бы провален, а повторные выборы состоялись бы в течение 30 дней. В соответствии с уставом Кнессета, когда число кандидатов совпадает с числом депутатов, которые должны быть избраны, парламентарии должны обозначить "за" или "против" каждого кандидата. Если бы ни один из кандидатов не получил больше голосов "за", чем "против", никто из них не был выбран.

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    На брифинге, состоявшемся после объявления результатов, лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц объявили о приостановке переговоров у президента до тех пор, пока не будут завершены выборы в комиссию по назначению судей. Они также поблагодарили представителей коалицией за сотрудничество.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июня 2023
    Продолжается подсчет голосов, поданных на выборах в комиссию по назначению судей
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