Инцидент возле КПП "Рантис", автомобиль сбил военнослужащего

Около 17:30 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке наезда на военнослужащего, совершенной возле КПП "Рантис", в зоне ответственности бригады "Эфраим".

По сообщениям полиции, некоторое время назад диспетчерской службой была получена информация об автомобиле, угнанном в центре страны, и направляющемся в сторону КПП "Рантис". Когда машина приблизилась к КПП, один из находившихся там военнослужащих ЦАХАЛа попытался остановить ее и был сбит. Он получил легкие травмы и направлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Автомобиль успел скрыться с места происшествия. Ведется его розыск.

Пока неясно, идет ли речь о попытке теракта или о случайном наезде. Обстоятельства происшедшего выясняются.