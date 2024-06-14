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Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14 июня: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

время публикации: 14 июня 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 06:38
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14 июня: удары по целям на севере, в центре и юге сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 14 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, есть множество убитых.

На севере сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреляли цели на северо-западной части побережья сектора; ЦАХАЛ нанес серию ударов в Зайтуне, около города Газа; не менее 11 человек погибли в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по двум домам в центре и в восточной части города Газа; три человека погибли в результате авиаудара по дому семьи Аль-Бакри в западной части города Газа.

В центре сектора: источники в Газе сообщают о нескольких убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому в Аль-Бурейдже; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары целям в районе лагеря Нусейрат.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в центре и на западе Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 14 июня.

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