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Израиль

ЦАХАЛ: за три дня "Хизбалла" выпустила 16 БПЛА по Израилю, 11 были перехвачены. Видео

время публикации: 14 июня 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 13:39
ЦАХАЛ: за три дня "Хизбалла" выпустила 16 БПЛА по Израилю, 11 были перехвачены. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ отмечает, что на этой неделе "Хизбалла" стала активней применять ударные дроны, атакуя цели на израильской территории.

Только за последние три дня были зафиксированы запуски 16 БПЛА из Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что 11 беспилотников были перехвачены.

Опубликовано видео перехватов БПЛА "Хизбаллы".

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