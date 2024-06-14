ЦАХАЛ: за три дня "Хизбалла" выпустила 16 БПЛА по Израилю, 11 были перехвачены. Видео

ЦАХАЛ отмечает, что на этой неделе "Хизбалла" стала активней применять ударные дроны, атакуя цели на израильской территории.

Только за последние три дня были зафиксированы запуски 16 БПЛА из Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что 11 беспилотников были перехвачены.

Опубликовано видео перехватов БПЛА "Хизбаллы".