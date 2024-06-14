ЦАХАЛ: за три дня "Хизбалла" выпустила 16 БПЛА по Израилю, 11 были перехвачены. Видео
время публикации: 14 июня 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 13:39
ЦАХАЛ отмечает, что на этой неделе "Хизбалла" стала активней применять ударные дроны, атакуя цели на израильской территории.
Только за последние три дня были зафиксированы запуски 16 БПЛА из Ливана.
В сообщении ЦАХАЛа сказано, что 11 беспилотников были перехвачены.
Опубликовано видео перехватов БПЛА "Хизбаллы".
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