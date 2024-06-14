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Израиль

Истребители ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 14 июня 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 15:54

Истребители ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в районах Аль-Адиса и Кила.

После того, как в 11:00 на севере Израиля прозвучала воздушная тревога, было зафиксировано около 35 ракет, выпущенных с территории Ливана в направлении Кирьят-Шмоны и поселка Кфар-Сольд. Некоторые из ракет были перехвачены израильскими средствами ПВО. Пострадавших нет. В поселке Кфар-Сольд вспыхнул пожар.

Артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по огневым позициям противника.

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