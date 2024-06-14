Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 14 июня, температура повысится и будет заметно выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Малооблачно. Местами туман в низинах.

В Иерусалиме – 26-35 градусов, в Тель-Авиве – 23-34, в Хайфе – 27-30, в Эйлате – 31-46, в Беэр-Шеве – 22-40, в Мицпе-Рамоне – 26-37, на побережье Мертвого моря – 32-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 26-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-41, на Голанских высотах – 25-40.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 30-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу – без существенных изменений, очень жарко. В воскресенье-понедельник жара немного спадет.