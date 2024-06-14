Выход Ганца, тактика Галанта и маневры Нетаниягу. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц реализовал свою угрозу и вышел из правительства. Разумеется, вслед за ним последовали Гади Айзенкот, Хили Трупер и остальные министры от партии. Этот шаг не в состоянии сам по себе свалить правительство Биньямина Нетаниягу, однако он консолидирует оппозицию, и можно ожидать, что в ближайшее время акции протеста обострятся и приблизятся к той точке накала, которую мы наблюдали в первые десять месяцев работы нынешнего правительства. Решение правительства продвигать законопроект, по сути освобождающий учащихся йешив от службы в ЦАХАЛе, лишь подольет масла в огонь. Стабильность коалиции, однако, зависит не от уличных протестов, а от единства внутри ее самой. Там у Нетаниягу хватает хлопот.

Галант: ни войны, ни мира с Нетаниягу

Решение министра обороны проголосовать против продвижения закона, освобождающего учащихся йешив от службы, не требовало о Галанта особой смелости. В политической системе все были убеждены, что премьер-министр не только не уволит бунтаря Галанта, но и не предпримет в отношении него каких-либо серьезных мер. Увольнение неизбежно повлекло бы за собой волну демонстраций протеста. Дело не только в том, что имя министра обороны прочно связалось с демонстрациями протеста годичной давности и с неудачной попыткой Нетаниягу уволить Галанта в связи с нелояльностью по закону о призыве. Дело в первую очередь в том, что позиция Галанта совпадает с позицией подавляющего большинства израильтян, убежденных, что ситуация с не призывом ультраортодоксов обязана измениться. Увольнение министра обороны на таком фоне было бы бумерангом, способным нанести слишком серьезный ущерб премьер-министру. Даже когда в разгар драматического понедельника по Кнессету пронесся слух, что Нетаниягу собирается превратить голосование в вотум доверия правительству, мало кто полагал, что эта угроза станет реальностью. Голосование по вотуму недоверия – это дуэль нервов. Министр, не голосующий с правительством по вотуму недоверия, должен быть уволен. Такого закона нет, но такая норма существует. Дать слабину в этом вопросе Нетаниягу не мог. Увольнять Галанта – тоже. Идея с вотумом недоверия сошла с повестки дня, министр обороны проголосовал против законопроекта, предложение прошло, и кроме криков Цахи Бравермана, главы штаба премьер-министра, назвавшего Галанта наглецом и требовавшего его немедленного увольнения, все завершилось весьма благополучно для коалиции. Во всяком случае, пока.

Галант также не торопится. Он хочет продлить свою политическую жизнь до того дня, когда пост главы "Ликуда" станет вакантным. Тогда, по замыслу Галанта, ликудники, взятые в плен Нетаниягу и его окружением, воздадут ему должное за то, что он говорил вслух то, что они думали молча. Не очевидно, что это произойдет.

Положение Галанта в "Ликуде" немало осложнил Бени Ганц. Именно к Галанту он обратился на своей пресс-конференции, представив его, по сути, как своего пости единомышленника в "Ликуде". Такое обращение скорее возмутило товарищей Галанта по фракции и партии, чем его голосование по закону о призыве.

Не меньше, чем Нетаниягу, не хочет увольнять Галанта, Галант сам не хочет увольняться. Выборов на горизонте нет, праймериз тоже, Нетаниягу не составит особого труда найти замену министру обороны, а политик, лишенный влияния, очень быстро забывается. Классический пример – Шауль Мофаз. Совсем немного времени прошло с момента его ухода с поста министра до его исчезновения как политической фигуры. Галант отнюдь не намерен повторять его ошибки.

Ганц: "искупление вины" и поиск платформы

Выход Бени Ганца из правительства стал самым ожидаемым событием уходящей недели. Ганц отложил драматическое выступление на сутки, в связи с операцией в Нусейрате, но всем было ясно, что это не более чем отсрочка. Призыв Нетаниягу ("Бени, сейчас не время для политики") был формальностью. Решение Ганца выйти из правительства было окончательным. Ганц назвал это решение тяжелым и заверил, что убежден в правильности своего шага. Вся пресс-конференция была такой, как и выстроили ее советники главы "Махане Мамлахти". Ганц говорил громко, уверенно, он обвинял Нетаниягу, призывал Галанта, обращался к народу Израиля, однако нельзя было избавиться от ощущения, что он обижен. Обижен на избирателей, которым надоело видеть его в правительстве Нетаниягу, обижен на Лапида, Либермана и иных оппозиционеров, не дававших ему минуты покоя и требовавших выйти из правительства, на самого Нетаниягу, который даже не постарался оставить его в правительстве. Ганц сделал то, чего не сделать не мог, однако едва ли убедил, что у него не было сомнений.

В оппозиции, как и следовало ожидать, его встретили с распростертыми объятиями, как заблудшего, вернувшегося в лоно истиной веры. И Лапид, и Либерман заявили, что намерены привлечь Ганца к борьбе за смену власти. Ганцу ничего другого не остается, кроме как влиться в ряды.

Одновременно ему предстоит очень тяжелая работа по восстановлению "Махане Мамлахти" – в первую очередь с точки зрения повестки дня. Все ниши вокруг "Ликуда" заняты; чуть вправо находится НДИ, чуть влево – "Еш Атид". Сможет ли Ганц предложить избирателям что-то такое, чего не могут они, пока неясно.

Так или иначе, оппозиция мобилизовала все силы. Дополнительной поддержки им ждать пока не приходится, и акции протеста против правительства будут усиливаться. Война, сделка с ХАМАСом и закон о призыве – это три темы, которые оппозиция будет атаковать, рассчитывая в первую очередь, на углубление противоречий внутри коалиции, а также на то, что не найдутся желающие коалицию укрепить.

Выход "Махане Мамлахти" из коалиции означает завершение периода "мамлахтиюта", то есть превалирования государственного над политическим при принятии решений политиками. Трудно всерьез говорить о том, что этот период когда-либо действительно начинался. Ганц вошел в коалицию, так как этого ждали от него избиратели, и вышел из коалиции по той же причине. За это время не изменилось ни отношение к нему со стороны Нетаниягу, ни степень влияния Ганца на ход войны. Как его присоединение к коалиции, так и выход из нее, были скорее политическими, чем какими-либо иными шагами.

Коалиция: внутренние противоречия и внешние вызовы

Не успели письма министров от "Махане Мамлахти" об увольнении вступить в силу, на правом фланге коалиции все пришло в движение. Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич сделали напрашивающийся вывод: отныне будущее коалиции зависит только от них и можно нажать на педаль газа. Наибольшую активность в этом отношении развил министр национальной безопасности, который потребовал присоединения его к кабинету военных действий. "У премьер-министра не осталось уловок и объяснений, которые он мог бы привести для того, чтобы оставлять неизменным "кабинет концепции", который привел нас к нынешнему положению". Это заявление Бен-Гвир успел сделать несколько раз с момента выхода Ганца из правительства.

Судя по всему, Нетаниягу оставит это требование на бумаге. С точки зрения премьер-министра, нет ни одной весомой причины для того, чтобы кооптировать Бен-Гвира или Смотрича в кабинет войны. Начиная с того, что взгляды Нетаниягу гораздо ближе к Ганцу и Галанту, чем к министрам от правых партий, и заканчивая тем, что назначение Бен-Гвира в кабинет войны грозит серьезными осложнениями в отношениях с США. Американцы не скрывали, что не приветствуют выход Ганца из правительства. Представители американской администрации вели беседы с приближенными Ганца, проверяя возможность повлиять на его решение уйти в оппозицию. Сейчас в Вашингтоне более всего опасаются, что место Ганца у стола займет Итамар Бен-Гвир. Любопытно, что несмотря на это, в администрации Байдена на этой неделе дали понять Нетаниягу, что возражают против расформирования военного кабинета. Более всего Байден и его окружение предпочли бы распад правительства Нетаниягу, и не исключено, что по их замыслу, сохранение кабинета без кооптации туда Бен-Гвира приблизит этот момент.

Сам премьер-министр продолжает делать то, что делал всю свою политическую карьеру – маневрировать. Бен-Гвира и Смотрича не будет в кабинете войны, однако премьер-министру придется с ними считаться. Критической точкой, безусловно, станет момент, когда и если будет заключена сделка с ХАМАСом.

Но сделка пока не на повестке дня, и премьер-министр надеется расширить коалицию, вернув туда Гидеона Саара и партию "Ямин Мамлахти". Шансы на это невысоки, однако они выше, чем шансы на присоединение кого-либо еще. Глава НДИ Авигдор Либерман неоднократно повторял в последние дни, что ни при каких обстоятельствах не присоединится к правительству Нетаниягу. Саар, надо отметить, говорил то же самое, однако у Либермана больше причин следовать данному им слову. Политическая ситуация, в которой находится партия НДИ, стабильно преодолевающая в опросах рубеж в 10 мандатов, на порядки лучше, чем ситуация, в которой находится партия Саара "Ямин Мамлахти", стабильно остающаяся за пределами электорального барьера. Либерман получил поддержку, оставаясь за бортом правительства, и для него нет никакой политической логики в том, чтобы бросать Нетаниягу спасательный круг.

Саар также не поторопится присоединяться к правительству. Единственный сценарий, который в политической системе считают реальным – предоставление главе "Ямин Мамлахти" поста министра обороны. Таким образом Нетаниягу сумел бы убить не двух, а сразу трех зайцев: элегантно избавился бы от Йоава Галанта, получил бы относительно надежного партнера по коалиции, а также продемонстрировал по крайней мере Итамару Бен-Гвиру, что ему может найтись альтернатива. Неясно, принял ли бы Гидеон Саар такое предложение Биньямина Нетаниягу. Известно лишь, что к настоящему моменту такое предложение не поступало, и сама возможность предоставления Саару поста министра обороны является лишь темой для обсуждения в кулуарах Кнессета.

В ближайшие дни будет опубликован вердикт БАГАЦа по поводу не призыва учащихся йешив. Если Верховный суд, как ожидают многие, вынесет вердикт, требующий от правительства начать практические шаги по призыву учащихся йешив, а также заморозить финансирование учебных заведений, учащиеся которых не призываются в ЦАХАЛ, мы можем оказаться перед лицом прямого противостояния – многотысячные демонстрации, пикеты протеста и тому подобное. Это противостояние не может не сказаться и на политической системе в ее настоящем и будущем. Ультраортодоксы потребуют от Нетаниягу решить эту "проблему", угрожая в противном случае выйти из коалиции, в "Ликуде" усилится давление на Нетаниягу с требованием освободиться от союза с ультраортодоксами и принять закон о призыве, соответствующий требованию армии и многих избирателей, а оппозиция постарается превратить этот вопрос в главную или одну из главных тем следующей предвыборной кампании. В политической системе по-прежнему убеждены, что тема призыва, равно как и возможная сделка с ХАМАСом и итог войны будут темами, которые определят и срок жизни нынешнего правительства и повестку дня предстоящих выборов.