ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую ракетную установку "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 14 июня 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 22:06
ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую ракетную установку "Хизбаллы" в районе Ярун на юге Ливана, из которой ранее были произведены пуски в направлении поселка Авивим.
Кроме того, истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складу боеприпасов в районе Рамия, военному зданию в районе Хула и террористической инфраструктуре в районе Айтарун.
После сигнала "Цева адом", прозвучавшем в поселке Маргалиот в 19:31, был зафиксирован один пуск ракеты, упавшей на назастроенной местности.
После воздушной тревоги в Метуле в 21:09 было зафиксировано около 10 пусков ракет, пересекших ливано-израильскую границу. Пострадавших нет.