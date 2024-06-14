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ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую ракетную установку "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 14 июня 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 22:06
ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую ракетную установку "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую ракетную установку "Хизбаллы" в районе Ярун на юге Ливана, из которой ранее были произведены пуски в направлении поселка Авивим.

Кроме того, истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складу боеприпасов в районе Рамия, военному зданию в районе Хула и террористической инфраструктуре в районе Айтарун.

После сигнала "Цева адом", прозвучавшем в поселке Маргалиот в 19:31, был зафиксирован один пуск ракеты, упавшей на назастроенной местности.

После воздушной тревоги в Метуле в 21:09 было зафиксировано около 10 пусков ракет, пересекших ливано-израильскую границу. Пострадавших нет.

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