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Израиль

Из-под руин дома в прибрежном районе спасен трехмесячный младенец

Полиция
Иран
Израиль
время публикации: 14 июня 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 08:36
Авив Саранга со спасенным ребенком на руках
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщила, что на месте попадания ракеты в один из домов в прибрежном районе из-под завалов был спасен трехмесячный младенец.

Сотрудница полиции Авив Саранга рассказала, что свидетели сообщили, что под завалами дома находятся пострадавшие. Вскоре после начала спасательной операции из-под руин была извлечена живой и невредимой трехмесячная девочка. Она была передана родителям, которых также удалось спасти из развалин дома.

Израиль
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