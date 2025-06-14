Из-под руин дома в прибрежном районе спасен трехмесячный младенец
время публикации: 14 июня 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 08:36
Пресс-служба полиции сообщила, что на месте попадания ракеты в один из домов в прибрежном районе из-под завалов был спасен трехмесячный младенец.
Сотрудница полиции Авив Саранга рассказала, что свидетели сообщили, что под завалами дома находятся пострадавшие. Вскоре после начала спасательной операции из-под руин была извлечена живой и невредимой трехмесячная девочка. Она была передана родителям, которых также удалось спасти из развалин дома.