Из-под руин дома в прибрежном районе спасен трехмесячный младенец

Пресс-служба полиции сообщила, что на месте попадания ракеты в один из домов в прибрежном районе из-под завалов был спасен трехмесячный младенец.

Сотрудница полиции Авив Саранга рассказала, что свидетели сообщили, что под завалами дома находятся пострадавшие. Вскоре после начала спасательной операции из-под руин была извлечена живой и невредимой трехмесячная девочка. Она была передана родителям, которых также удалось спасти из развалин дома.