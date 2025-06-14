Задержан житель Кафр-Каны, опубликовавший фото иранского флага

В полицию поступило сообщение о жителе Кафр-Каны, который опубликовал в своем аккаунте фотографию иранского флага, сопроводив ее "салютующим" флагу эмодзи.

Получив сообщение, полицейские Северного округа быстро нашли владельца аккаунта, и, прибыв к нему домой, задержали его для допроса.

В зависимости от результатов допроса будет принято решение о дальнейшем уголовном преследовании.