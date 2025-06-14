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Израиль

Задержан житель Кафр-Каны, опубликовавший фото иранского флага

Полиция
время публикации: 14 июня 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 15:13
Задержан житель Кафр-Каны, опубликовавший в соцсетях иранский флаг
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию поступило сообщение о жителе Кафр-Каны, который опубликовал в своем аккаунте фотографию иранского флага, сопроводив ее "салютующим" флагу эмодзи.

Получив сообщение, полицейские Северного округа быстро нашли владельца аккаунта, и, прибыв к нему домой, задержали его для допроса.

В зависимости от результатов допроса будет принято решение о дальнейшем уголовном преследовании.

Израиль
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