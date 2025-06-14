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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы разведки и "главного ракетчика" Ирана

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июня 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 17:35
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы разведки и "главного ракетчика" Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтверждает, что во время первого удара по целям в Иране, нанесенного в ходе операции "Народ как лев", были ликвидированы глава разведуправления генштаба ВС Ирана Гулам Реза Махраби и командующий системой ракет "земля-земля" ВВС Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Багери.

Всего ВВС ЦАХАЛа и военная разведка ликвидировали более 20 командиров иранского режима.

Гулам Реза Мархаби считался самым высокопоставленным офицером разведки в Иране. Он принимал участие в совещаниях по оценке ситуации в стране и планировал атаки на Израиль в последние годы. Кроме того, Мархаби был близок к начальнику генштаба Мохаммаду Багери, который также был ликвидирован.

Командующий системой баллистических ракет ВВС Корпуса стражей исламской революции, Мохаммад Багери, отвечал за иранский арсенал ракет "земля-земля" и крылатых ракет, которые представляют собой основную угрозу для Израиля.

Багери был ликвидирован вместе с командующим ВВС Корпуса стражей исламской революции, Амиром Али Хаджи-Заде, и рядом других высокопоставленных чиновников в подземном штабе в Тегеране.

Израиль
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