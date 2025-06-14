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Израиль

Нацуправление кибербезопасности: гражданам звонят мошенники "от имени" Управления тылом

Кибербезопасность
время публикации: 14 июня 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 13:52
Нацуправление кибербезопасности: гражданам звонят мошенники "от имени" Управления тылом
Chen Leopold/Flash90

За последние сутки в Национальное управление кибербезопасности поступили десятки сообщений от граждан, которым звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками Управления тылом.

Звонки осуществлялись с номера 073-3103014. Ответив на звонок, граждане слышали записанное сообщение о чрезвычайной ситуации и рекомендацию открыть некий сайт "для получения инструкций".

Национальное управление кибербезопасности сообщает, что речь идет о мошенниках и просит не выполнять их "указаний" и не открывать их сайт. Кроме того, следует помнить, что Управление тылом не будет вам звонить, если вы не связались с ним сами.

Израиль
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