Нацуправление кибербезопасности: гражданам звонят мошенники "от имени" Управления тылом

За последние сутки в Национальное управление кибербезопасности поступили десятки сообщений от граждан, которым звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками Управления тылом.

Звонки осуществлялись с номера 073-3103014. Ответив на звонок, граждане слышали записанное сообщение о чрезвычайной ситуации и рекомендацию открыть некий сайт "для получения инструкций".

Национальное управление кибербезопасности сообщает, что речь идет о мошенниках и просит не выполнять их "указаний" и не открывать их сайт. Кроме того, следует помнить, что Управление тылом не будет вам звонить, если вы не связались с ним сами.