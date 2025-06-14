МАДА: уточненные данные за последние часы

Как сообщила пресс-служба МАДА в 06:30, бригады парамедиков доставили в больницы "Вольфсон", "Шамир-Асаф а-Рофе" и "Шиба" 21 пострадавшего.

Среди них: женщина в возрасте примерно 60 лет в критическом состоянии (она была извлечена из-под развалин дома); а также мужчина (примерно 45 лет) и женщина (около 60 лет) в тяжелом состоянии. Еще два человека в состоянии средней тяжести, 16 других – в легком.