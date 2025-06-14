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Израиль

МАДА: есть множество раненых в результате падения на ракеты в прибрежном районе

Мада
Иран
время публикации: 14 июня 2025 г., 05:39 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 06:04
МАДА: есть множество раненых в результате падения на ракеты в прибрежном районе
Пресс-служба МАДА

Служба "Маген Давид Адом" сообщает о примерно десяти раненых в результате падения ракеты в районе частных домов в прибрежном районе (без указания точного места).

Предварительно: состояние раненых от легкого до средней тяжести. Состояние одной женщины (примерно 60 лет) от средней тяжести до тяжелого.

Несколько зданий разрушены. Под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Задействовано 14 пожарно-спасательных бригад.

Израиль
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