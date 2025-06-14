МАДА: есть множество раненых в результате падения на ракеты в прибрежном районе

Служба "Маген Давид Адом" сообщает о примерно десяти раненых в результате падения ракеты в районе частных домов в прибрежном районе (без указания точного места).

Предварительно: состояние раненых от легкого до средней тяжести. Состояние одной женщины (примерно 60 лет) от средней тяжести до тяжелого.

Несколько зданий разрушены. Под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Задействовано 14 пожарно-спасательных бригад.