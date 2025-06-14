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Израиль

Зафиксированы падения ракет или фрагментов ракет в центре и на юге Израиля

Иран
Израиль
время публикации: 14 июня 2025 г., 01:35 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 01:49
Зафиксированы падения ракет или фрагментов ракет в центре и на юге Израиля
AP Photo/Leo Correa

После очередной волны атаки со стороны Ирана в применением баллистических ракет были зафиксированы падения нескольких ракет или фрагментов ракет в Гуш-Дане и в Негеве (в районе Рахата и Арары).

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Данных о новых пострадавших пока не поступало.

ЦАХАЛ сообщает, что на этот раз из Ирана были выпущены десятки ракет, "некоторые из них были перехвачены".

Израиль
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