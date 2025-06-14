Зафиксированы падения ракет или фрагментов ракет в центре и на юге Израиля
время публикации: 14 июня 2025 г., 01:35 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 01:49
После очередной волны атаки со стороны Ирана в применением баллистических ракет были зафиксированы падения нескольких ракет или фрагментов ракет в Гуш-Дане и в Негеве (в районе Рахата и Арары).
Сведения о причиненном ущербе уточняются.
Данных о новых пострадавших пока не поступало.
ЦАХАЛ сообщает, что на этот раз из Ирана были выпущены десятки ракет, "некоторые из них были перехвачены".