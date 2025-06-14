Зафиксированы падения ракет или фрагментов ракет в центре и на юге Израиля

После очередной волны атаки со стороны Ирана в применением баллистических ракет были зафиксированы падения нескольких ракет или фрагментов ракет в Гуш-Дане и в Негеве (в районе Рахата и Арары).

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Данных о новых пострадавших пока не поступало.

ЦАХАЛ сообщает, что на этот раз из Ирана были выпущены десятки ракет, "некоторые из них были перехвачены".