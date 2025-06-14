Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана

Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел. "Цева адом" в Галилее и южной части Голанских высот.

ЦАХАЛ заявляет, что это очередной ракетный обстрел из Ирана. Силы ПРО задействованы для перехвата ракет.

МАДА: сведений о раненых не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежища, также нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.