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Израиль

Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана

время публикации: 14 июня 2025 г., 04:40 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 05:02
Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел
Ayal Margolin/Flash90

Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел. "Цева адом" в Галилее и южной части Голанских высот.

ЦАХАЛ заявляет, что это очередной ракетный обстрел из Ирана. Силы ПРО задействованы для перехвата ракет.

МАДА: сведений о раненых не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежища, также нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Израиль
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