Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 14 июня 2025 г., 04:40 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 05:02
Тревога на севере Израиля: ракетный обстрел. "Цева адом" в Галилее и южной части Голанских высот.
ЦАХАЛ заявляет, что это очередной ракетный обстрел из Ирана. Силы ПРО задействованы для перехвата ракет.
МАДА: сведений о раненых не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежища, также нескольким потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.